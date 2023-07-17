رسميًا .. ظهور نتائج التاسع في سوريا 2023 “هنــا” عبر الموقع الرسمي moed.gov.sy

نتائج التاسع في سوريا 2023 يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية السورية كما توجد خطوات بسيطة يمكن اتباعها من أجل الاستعلام عن أوائل التاسع من موقع الوزارة

نتائج التاسع في سوريا 2023

يمكن الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية

يمكن معرفة نتائج التاسع في سوريا عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية السورية وذلك من خلال زيارة الرابط التالي http://moed.gov.sy/site/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%”D%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

نقوم بعد ذلك باختيار كلمة النتائج الإمتحانية التي توجد في أول خيارات القائمة الرئيسية.

نختار بعد ذلك كلمة نتائج شهادة التعليم الأساسية وشهادة التعليم الإعدادية الشرعية لهذا العام الدور الأول.

سوف تظهر صفحة أخرى بها العديد من الخيارات نقوم من خلالها باختيار طريقة البحث عن النتيجة سواء عن طريق الاسم أو رقم الاكتتاب أو اسم المدرسة.

قم في النهاية بالضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك النتيجة حسب البيانات التي قمت بإدخالها.

خطوات الاستعلام عن أوائل التاسع حسب المحافظة

توجد خطوات بسيطة يمكن اتباعها من أجل الاستعلام عن أوائل التاسع وهذه الخطوات تتمثل في الآتي