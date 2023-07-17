نفاذ التذاكر رغم ثمنها الباهظ!! حفلة تامر حسني في العلمين تتصدر تريند اليوم .. تعرف على الأسباب

يتساءل الكثير من عشاق حفلات تامر حسني ومحبين حضور المهرجنات عن مكان وموعد الحفلة التي تم الإذاعة عنها من قبل وعن أسعار تذاكر الفئات المختلفة حتى تتناسب مع كافة المعجبين، كما تم الإعلان أن حجز التذاكر سيتم عن طريق موقع تذكرتي عبر الإنترنت وبشكل إلكتروني، كما حثت على الإسراع في حجز التذاكر حتى لا تنفذ الكمية المحددة للحفلة.

حفلة تامر حسني في العلمين

قامت شركة تذكرتي بالتصريح عبر مواقع الانترنت عن إتاحة حجز تذاكر حفل النجم الغنائي تامر حسني في مدينة العلمين بمطروح، كما صرحت الشركة عن طريقة الحجز والشراء عبر الموقع الإلكتروني، حتى يستطيع الأفراد المحبين عشاق للمهرجانات الغنائية الحضور للحفل.

أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين يوليو 2023

قامت شركة تذكرتي بالإعلان عن قائمة أسعار تذاكر حفل تامر حسني بمدينة العالمين خلال الشهر الجاري 2023عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وقد صرحت عن الاسعار لكافة الفئات وهي: