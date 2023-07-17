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نفاذ التذاكر رغم ثمنها الباهظ!! حفلة تامر حسني في العلمين تتصدر تريند اليوم .. تعرف على الأسباب
يتساءل الكثير من عشاق حفلات تامر حسني ومحبين حضور المهرجنات عن مكان وموعد الحفلة التي تم الإذاعة عنها من قبل وعن أسعار تذاكر الفئات المختلفة حتى تتناسب مع كافة المعجبين، كما تم الإعلان أن حجز التذاكر سيتم عن طريق موقع تذكرتي عبر الإنترنت وبشكل إلكتروني، كما حثت على الإسراع في حجز التذاكر حتى لا تنفذ الكمية المحددة للحفلة.
حفلة تامر حسني في العلمين
قامت شركة تذكرتي بالتصريح عبر مواقع الانترنت عن إتاحة حجز تذاكر حفل النجم الغنائي تامر حسني في مدينة العلمين بمطروح، كما صرحت الشركة عن طريقة الحجز والشراء عبر الموقع الإلكتروني، حتى يستطيع الأفراد المحبين عشاق للمهرجانات الغنائية الحضور للحفل.
أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين يوليو 2023
قامت شركة تذكرتي بالإعلان عن قائمة أسعار تذاكر حفل تامر حسني بمدينة العالمين خلال الشهر الجاري 2023عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وقد صرحت عن الاسعار لكافة الفئات وهي:
- يأتي سعر تذكرة فئة VIP High Tables «6 Pax per table بمبلغ وقدرة 21 ألف جنيه.
- أما عن سعر تذكرة فئة VIP Lounges «10 pax per lounge» : فتكون بمبلغ 75 ألف جنيه.
- كما حددت الشركة سعر تذكرة فئة Fan Pit: لتكن بمبلغ وقدره 800 جنيه.
- أعلنت الشركة أيضاً عن سعر تذكرة فئة Regular: ليكن مبلغها 400 جنيه.
- كما جاء سعر تذكرة فئة Stage-Front Standing : ليكن بقيمة 1500 جنيه.
- أما سعر تذكرة فئة Fan Pit «Group ticket» : يقدر بمبلغ 700 جنيه.
- كما جاء سعر تذكرة فئة Regular «Group ticket» : ليكن قيمة هذه الفئة 300 جنيه.