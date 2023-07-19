افرح مرتب ووظيفة.. هذه هي شروط التقديم في المعاهد الصحية للقوات المسلحة بمجموع 55% فقط

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والازهرية واقتراب اعلان النتيجة بدأ البحث يتزايد عن شروط القبول في المعاهد الصحية للقوات المسلحة، خاصة بعدما صدق القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول محمد ذكي على قرار قبول طلبة جدد بالمعاهد الصحية من خريجي الثانوية العامة والازهرية للقسم العلمي في هذا العام الدراسي، ولذلك نقدم اليكم عبر سطور المقال الشروط اللازمة للقبول فتابعوا معنا.

موعد التقديم المعاهد الصحية للقوات المسلحة 2023

أعلن الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع عن فتح باب التقديم للطلاب الجديد من خريجي الثانوية العامة (ذكور /إناث) في المعاهد الصحية التابعة للقوات المسلحة المصرية في الفترة ما بين السبت 29 يوليو حتى السبت 16 سبتمبر 2023، وتكون مدة الدراسة بها عامين يتحصل فيها الخريج على رتبة الرقيب متطوع ثم يتدرج إلى رتب أعلى بنظام الترقيات، كما يتم تدريس المناهج التعليمية المقررة من وزارة التعليم العالي بجميع المحافظات ويحصل الطالب على الخدمات والامتيازات التي تمنحها القوات المسلحة وفقا للوائح،.

وتسحب الملفات من المعهد الصحي ذكور بحوش عيسي والمجمع الطبي بالاسكندرية والمستشفى العسكري بدمياط بداية من 22 يوليو، وتقدم الملفات بالنسبة للذكور في المدرسة الفنية للأجهزة الطبية في كوبري القبة، أما التقديم للاناث المعاهد الصحية للقوات المسلحة بأحمد جلال خلال المدة (29 يوليو -16 سبتمبر).

شروط التقديم بالمعاهد الصحية القوات المسلحة

يجب على جميع المتطوعين الراغبين في الانضمام الي المعاهد الصحية للقوات المسلحة 2023/2024 أن تتوافر بهم الشروط خلال موعد التقديم المحدد وهي: