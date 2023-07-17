“الآن” طريقة التقديم على الجامعات 2024 المصرية وتوقعات تنسيق هذا العام للثانوية العامة

قام أعضاء الهيئة الإدارية داخل وزارة التربية والتعليم المسؤولين عن جميع شؤون الطلاب الذين حصلوا على الثانوية من الخارج أي الوافدين بالإعلان عن بعض التفاصيل، حيثُ احتوى الإعلان عن تفاصيل هامة لجميع الطلاب والموعد الرسمي الذي يتم بدء قبول التقديمات للطلاب الراغبين في إكمال الدراسة في الجامعات المصرية، وذلك الموعد وسيكون بداية من أول الأسبوع القادم بداية من يوم الأحد، وقد تم التأكيد أن جميع طلبات التقديمات سوف يتم استلامها بشكل إلكتروني فقط.

التقديم على الجامعات 2024

عقب انتهاء جميع الامتحانات في جميع الدول لكافة طلاب الثانوية العامة لقد بدأ الطلاب الوافدين بالقيام بعمليات البحث وكذلك التساؤل عن تفاصيل طلب الإنضمام للدراسة بمصر والإجراءات التي يجب اتباعها حتى تتم عملية القبول.

ولقد تم تخصيص موقع وزاري لمتابعة هؤلاء الطلاب ومساعدتهم في الإلتحاق بالجامعات لهذا العام بكل سهولة ويسر ويمكن الذهاب للموقع من هنا، وهذا الموقع تم العمل عليه بعد وجود إقبال شديد غير مسبوق من الوافدين للدراسة بمصر، وكان لابد من وجود طرق بديلة لعدم حدوث تكدس أو ضياع العام على بعض الطلاب بسبب إهدار الوقت أو عدم معرفة كافة التفاصيل.

آخر موعد تقديم الوافدين في الجامعات المصرية 2023 2024

ومن المقترح غلق باب التقديمات في منتصف شهر سبتمبر لهذا العام 2023، ولكن يجد العلم أن جميع طلبات الإلتحاق سيتم قبولها بالاولوية حتى يحرص كافة الطلاب على الإسراع والتقديم بشكل عاجل، وعمل كافة أعضاء الهيئة على تقديم المساعدة لجميع الطلاب الراغبين بالدراسة والتعلم بشكل كامل في جميع الجامعات المصرية بكافة أنواعها الأهلية والحكومية وكذلك جميع الجامعات الخاصة مع تقديم كامل الدعم لهم.