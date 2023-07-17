“من هنــا NOW

مازالت جميع منازل طلاب الصف الثالث المتوسط في البصرة يترقبون موعد ظهور النتيجة، فلم يتم حتي الآن تحديد أي موعد رسمي يطمئن الطلاب، ولكن قامت الوزارة بتهدئة الطلاب، وأعلنت لهم أنه من الممكن أن يتم إعلانها في نهاية شهر يوليو، وتستطيع للحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول البصرة من خلال رابط الوزارة.

الثالث متوسط 2023 الدور الاول البصرة

جميعنا الآن في انتظار نتيجة الصف الثالث المتوسط، ويمكن أن يتم الإعلان عنها خلال هذه الأيام من هذا الشهر، ولكن ما يشغل بال الطلاب هو كيفية الحصول على النتيجة فمن خلال الرابط الذي قامت الوزارة بإطلاقه، يمكنك الكشف عن النتيجة بكل سهولة من خلال قيامك ببعض الخطوات وهي: أن تقوم بتواجه إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم بجمهورية للعراق، ومن ثم عليك أن تتوجه إلى خانت الاستعلامات وانقر على خانة نتائج الصف الثالث متوسط، بعدها قم بكتابة المقاطعة، وحدد المحافظة وهي البصرة والمدرسة التى تقطن بها، ومن ثم عليك تدوين رقم الاكتتاب في الخانة الخاصة به، ومن ثم انقر على بحث قم بمراجعة النتيجة الخاصة بك في حال إذا تم الإعلان عنها.

نتائج الثالث المتوسط المتوسط

تسعى وزارة العراق على راحة جميع أبنائها ولذلك قامت بإطلاق لهم منصتين تساعدهم في الحصول على النتيجة، ولكن إذا تم ظهورها، حيث قالت إنه تم الانتهاء من تدقيق الأوراق ولم يتبقى إلى رصدها على المواقع، وقال وزير التربية أثناء وجوده في منافذ التصحيح، أن منسوب النجاح لهذا العام يختلف عن العام الماضي بكثير، مما يلاحظ أن الطلاب بذلو جهد كبير من أجل أن يحصلوا على نجاح كبير ومجموع يسعد آبائهم وأمهاتهم.