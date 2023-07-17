NOW ظهرت.. رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy وتطبيق النتائج الامتحانية

رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 سوريا، خلال الساعات الماضية تم الاعلان عن رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 سوريا الذي تمكن من خلاله الالاف من الطلاب من الحصول على درجاتهم في كل المواد التي أدوا الامتحانات بها، حيث تم الكشف عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 عبر موقع وزارة التربية السورية وكذلك تطبيق النتائج الامتحانية على أجهزة الجوال التي تعمل بنظام الأندرويد، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم، فتابعونا.

رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 سوريا

ويمكنك حالا زيارة رابط استخراج نتائج البكالوريا 2023 سوريا للاستعلام عن النتائج لكافة الفروع اونلاين دون الحاجة للتوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب، وكانت امتحانات البكالوريا سوريا 2023 الدور الاول في القسمين العلمي والأدبي قد بدأت يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 واستمرت حتى يوم 26 من الشهر نفسه، ليبدأ بعد ذلك أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 بالاسم:

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

ثم انقر على أيقونة نتائج البكالوريا سوريا 2023.

ثم انقر على أيقونة نتائج البكالوريا سوريا 2023. بعد ذلك قم بتحديد نوع القسم “علمي، أدبي”.

ثم قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة رقم الاكتتاب.

ثم النقر على أيقونة “ابدأ البحث”.

الآن ستظهر لك نتيجتك بالدرجات في كافة المواد.

نتائج البكالوريا سوريا 2023 من تطبيق النتائج الامتحانية

كما يمكنك الحصول على نتائج البكالوريا سوريا 2023 من خلال تحميل تطبيق النتائج الامتحانية، ويتوفر هذا التطبيق على نظامي الأندرويد والايفون على الهواتف النقالة، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الباك سوريا 2023: