“متوافر NOW” نتائج الثالث المتوسط خارجي  2023 بالرقم الامتحاني | مباشرة من هنــا natiga4dk.net/mlazemna

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات عن نتائج الثالث المتوسط خارجي 2023 وهذا بعد ما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية النتائج، لذلك يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الجلوس وهذا سنتعرف عليه في هذا التقرير تابعونا.

نتائج الثالث المتوسط خارجي 2023

يبحث عدد كبير من الطلاب على نتائج الثالث المتوسط خارجي، بعد الانتهاء من آداء الامتحانات، لذلك أعلنت وزارة التربية العراقية أن سيتم الإعلان النتائج خلال الساعات القادمة، ويتم الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

يجب تسجيل دخول واختار نتائج الطالب.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب والاسم رباعي.

بعد ذلك اضغط على زر استعلام.

وبذلك يظهر لك النتيجة فور ظهورها بيسر.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023

ينتظر آلاف الطلاب نتائج الصف الثالث في العراق في مدن بغداد، وكربلاء والبصرة وواسط وديالى والنجف وذي قار، علما بأن تم تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط لنهاية العام الدراسي بسبب ظروف تمر بها البلاد استثنائية، ويمكن الاستعلام عنها من خلال موقع ناجح أو موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط خارجي 2023 الدور الأول

في صباح يوم الاثنين تم الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في جميع المحافظات بالعراق، ويتم الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا.