“لمشاهدة الدوري المصري الممتاز مجاناً” .. حمل تردد أون تايم سبورت الرياضية على نايل سات 2023
يبحث الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عن تردد قنوات أون تايم سبورت للاستمتاع بمشاهدة المباريات والبرامج الرياضية التي تذاع عليها، فهي تعد من ضمن القنوات التي تتميز يتتقديم أفضل البرامج المتعلقة بالرياضة مما جعلها تتمتع بمشاهدة كبيرة وشهرة عالية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما ردت القناة ايضاص عن السؤال المتكرر وهو خطوات ضبط تردد أون تايم سبورت الجديد على النايل سات 2023.
تردد أون تايم سبورت
اعلنت قناة أون تايم سبورت عن التردد الخاص بها عبر القنوات الفضائية وتتمثل الترددات فيما يلي:
اولاً: التردد الخاص لقناة أون تايم سبورت 1 هو: 11681
- كما يجب إدخال معدل الترميز: 27500
- أما معامل الاستقطاب: أفقي.
- بينما يكون معامل التصحيح 5/6.
ثانياً التردد الخاص لقناة: أون تايم سبورت 2 على قمر النايل سات هو: 12303
- كما يجب ضبط معامل الاستقطاب: أفقي
- بينما معدل الترميز هو: 27500
ثالثاً التردد الخاص لقناه تايم أون تايم سبورت 3 على قمر نايل سات هو: 12303
- بينما معامل التميز هو: 27500
- أما عن معامل الاستقطاب: أفقي
- كما يجب ادخال معامل تصحيح الخطأ هو5/6
خطوات ضبط تردد أون تايم سبورت الجديد على النايل سات 2023
يمكنك ضبط تردد أون تايم سبورت الجديد على النايل سات 2023 من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- يجب أن تقوم بتشغيل جهاز الاستقبال والانتظار قليلاً حتى تظهر كافة القنوات ومن ثم النقر على القائمة.
- قم بالنقر على خانة البحث عن قنوات.
- في الخطوة التالية قم بتحديد القناة بطريقة يدوية والنقر على خانة القمر الخاص بك وهو القمر نايل سات.
- يجب أن تقوم بإدخال التردد وضبط إعدادات البحث.