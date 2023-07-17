استقبل الآن !! تردد قناة fox movies 2023 على نايل سات وعرب سات “من هنــا”

يعد السؤال عللى تردد قناة fox movies من الأسئلة الشائعة التي انتشرت بصورة كبيرة على مواقع التواصل، حيث تم إنشاءها في شهر فبراير عام 2007 من موقعها أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، كما تعد قناة فوكس موفيز من القنوات التي تتمتع بمشاهدة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي، مما جعلها تعمل على عرض الأفلام بجودة صوت ودقة عالية على مدار 24 ساعة خلال اليوم.

تردد قناة fox movies

تساءل الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة fox movies حيث تقوم بعرض الأفلام بجودة وصورة عالية الدقة فالتردد الخاص بها هو: 11680.

كما يجب أن تقوم بإدخال معامل الاستقطاب: عمودي V.

أما عن معادل الترميز 27500.

بينما يكون معامل تصحيح الخطأ التالي: 3/4.

حيث تعرض القناة جودة: SD.

مميزات قناة فوكس موفيز

هناك مجموعة من المميزات التي تتمتع بها قناة قناة فوكس موفيز بالنسبة للمشاهد وهي كالآتي: