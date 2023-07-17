عاجل .. رضا حجازي يٌعلن عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس في مصر 2023

لحظة ظهور نتيجة الثانوية العامة ينتظرها جميع الطلاب وأولياء الأمور ، منذ فترة الانتهاء من الامتحانات، وأصبحت كل ما يشغل تفكيرهم ،حيث تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل عن التساؤل عن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس في مصر

وفرت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الثانوية العامة الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وسوف نقوم بعرض لكم كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

قم بالدخول على الموقع الرئيسي لوزارة التربية والتعليم من https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1931&schoolYearId=1938&contentTypeId=7597&pageIndex=0&sortBy=0

قم بالضغط على زر نتيجة الثانوية العامة للاطلاع على النتيجة.

قم بتسجيل رقم الجلوس الخاص .

قم بالضغط على زر نتيجة.

سوف تظهر لك النتيجة على الفور.

توقيت إعلان عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

صرح السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن توقيت نتيجة الثانوية العامة ، وذلك عبر الصفحة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم ، خلال فيسبوك ، وعلى الأغلب سيتم الإعلان عن موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ خلال الشهر القادم ، وأنه تم بالفعل البدء في عمليات تصحيح الصف الثالث الثانوي التأهيلي ، وقام باطمئنان أولياء الأمور والطلاب أن النتائج سارة ، بعد قيامه بمتابعة نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ ،وأضاف أيضاً أنه تم تصحيح اكتر من نصف أوراق مادة الكيمياء والبالغة نحو ٢٦٠ ألف طالب وطالبة تم بالفعل حصول ألف طالب على النتيجة النهائية.