“رسميًا” نتيجة الثانوية العامة مصر 2023 في هذا الموعد وفقًا لقرارات وزير التعليم المصري رضا حجازي

يريد معرفة نتيجة الثانوية العامة مصر 2023 ، الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي العام، فهم الآن يترقبون موعد ظهور هذه النتيجة، ويتساءلون عن طريقة الاستعلام عنها، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أتاحت خطوات معرفة هذه النتيجة إلكترونيًا، وذلك بالدخول على رابط الوزارة، وفي السطور القادمة سوف نوفر لكم تفاصيل ظهور هذه النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة مصر 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة مصر 2023 سوف تظهر للطلاب بعد أن يتم الانتهاء من كل العمليات الخاصة بتصحيح الأوراق الامتحانية، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تأخذ كل وقتها في تصحيح الأوراق، حتى تقوم بإعطاء كل الطلاب حقهم في حصولهم على الدرجات التي يستحقونها، إذ أنها تمهل نفسها الوقت الكافي في تصحيح الإجابات الخاصة بالطلاب، وبمجرد أن تنتهي، تقوم بالإعلان عن النتيجة لجميع الطلاب، وقد بينت أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مصر 2023 سوف يكون مع نهاية هذا الشهر الحالي، وهو شهر يوليو، أو بداية شهر أغسطس القادم.

طريقة استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

بعدما يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة مصر 2023 ، سوف يكون باستطاعة الطلاب الحصول عليها، وذلك إلكترونيًا، بواسطة اتباع الخطوات الآتية: