“من هنــا” رابط نتيجة ثانوية عامة اليمن بالاسم ورقم الجلوس!! النتائج مبشرة 2023

رابط نتيجة ثانوية عامة اليمن يشغل هذا الموضوع بال الكثير من أولياء الأمور والطلاب، حيث يريدون معرفة المنصة التى تم إطلاقها لكي يستطيعوا الحصول على النتيجة، وصرحت أيضاً أنه من المرجح إعلان النتيجة في آخر أسبوع من شهر يوليو، وبتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

رابط نتيجة ثانوية عامة اليمن

يتساءل طلاب الثانوية العامة في اليمن عن طريقة الحصول على نتيجة، وما هي الخطوات الواجب اتباعها؟ ولذلك صرحت الوزارة بهذا وسوف نقوم بذكرها الآن:

أولاً يجب على الطلاب تشغيل الجهاز الخاص بك، بعد ذلك قم بتفعيل شبكة للهاتف.

بعدها قم بالولوج إلى المنصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم بجمهورية اليمن.

بعد ذلك قم بالبحث عن خانة الاستعلامات، ومن ثم انقر على نتائج الطلاب الثانوية العامة.

بعدها قم بتحديد الشعبة أو القسم التى تم الالتحاق به، سواء أكان علمي أو أدبي.

بعدها قم بتحديد السنة الدراسية وهي 2022-2023، ومن هنا ينبغي عليك كتابة رقم المقعد الخاص بك في مكانها.

قم بنقر على أيقونة التحقق لكي يتم معرفة إذا كنت إنسان أم ريبورت.

وفي نهاية هذا قم بضغط على ايقونة استعلام ستجد النتيجة أمامك على الفور.

نتائج الثانوية العامة اليمن

صرحت أحد الجهات المختصة أنه تم اختيار أفضل وأمهر المعلمين لكي يقوموا بأداء عمليات التدقيق والمراجعة بشكل دقيق، حيث قام الوزير بزيارة المنشأة الخاصة بأعمال التصحيح، حيث رأى أن الجميع يعمل كل ما بوسعه لكي يتم تبكير موعد ظهور النتيجة، وقال إنه سيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال هذه الأيام، وسيتم إعلان النتيجة فور اجتياز هذه عمليات.