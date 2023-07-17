“استعلم الآن” نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم 2023 ظهرت حالًا .. أعرف نتيجتك كام

انتظار النتيجة من الأشياء الصعبة التى تمر على جميع المتعلمين خصوصاً المراحل الحاسمة، التي يعطي لها طالب الكثير من الجهد والتعب لكي يحصل على ما يتمناه، حيث يتساءل البعض من الأمهات عن نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم 2023 ولذلك أطلقت الوزارة منصة وتطبيق تستطيع من خلالها معرفة النتيجة.

نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم 2023

يمكنك الاستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال الاسم ورقم الاكتتاب وذلك عبر رابط الوزارة التى قامت بإطلاق في بداية العام لكي يسهل على الطلاب عملية التعليم ولمعرفة طريقة تابع التالى :

أولاً قم بذهاب إلى منصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم بسوريا.

ومن ثم ابحث على قائمة الاستعلامات، ستجد ركن خاص بنتائج البكالوريا.

ومن ثم قم بنقر عليه ستجد شاشة خاصة بملئ البيانات.

قم بإدخال اسم الطالب بشكل رباعي، ومن ثم ادخل رقم الجلوس، بعدها اختر الشعبة العلمية أو الأدبية، بعدها حدد القطاع الذي تسكسن في.

ومن هنا ينبغي عليك أن تقوم بتحديد المدرسة التى تم أداء الاختبارات بها.

وانقر على بحث ستجدها في أسفل الشاشة.

ومن ثم سيظهر لك النتيجة بجميع مشتملاتها.

تطبيق نتائج البكالوريا 2023

قامت وزارة التربية بإطلاق تطبيق يساعدك في الحصول على النتيجة في ثواني، وسبب وراء اصدار هذا التطبيق هو تخفيف العبئ على المنصة، لكي يتأخر الطلاب في رؤية النتيجة الخاصة به، ويمكنك من خلال تحميل البرنامج وتثبيته على الجهاز ومن ثم عمل حساب جديد بعدها ستظهر النتيجة أمامك، وإذا لم تظهر ستجد اشعار كل يوم يخبرك بكل جديد حول موعد إعلان النتيجة.