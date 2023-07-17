“عااااجل link bac “نتائج البكالوريا الجزائر 2023 فضاء الأولياء رابط المترشحين المتمدرسين والأحرار

ينتظر العديد من الطلاب إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2023 بعد أن أُجريت الامتحانات وانتهت بالكامل في الفترة السابقة، في هذه المقالة، سنشارك موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2023 وفقاً لتوجيهات وزارة التربية الوطنية في الجزائر، بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن النتيجة وخطوات الاستعلام المباشرة عن نتائج البكالوريا الجزائر 2023 عندما تصبح متاحة رسمياً على الإنترنت.

نتائج البكالوريا الجزائر 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم الوطنية في الجزائر في تصريحات سابقة أن الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا الجزائر 2023 سيتم في منتصف شهر يوليو، وتم تحديد يوم إعلان النتائج رسمياً على الإنترنت، وهو يوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023، حيث ستتاح النتائج على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها.

بمجرد ظهور النتائج، يمكن الاطلاع عليها عبر موقع فضاء الأولياء، وذلك عن طريق اتباع التعليمات الموضحة في النقاط التالية.

التحقق من نتائج البكالوريا الجزائر 2023 لدورة جوان.

الموقع الرسمي لإعلان نتائج الامتحانات الثانوية العامة لعام 2023 م وقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. في الصفحة الأولى للموقع، هناك خاصية الاستعلام عن النتائج، ولكن يجب على المستخدم كتابة البيانات المطلوبة لإجراء الاستعلام.

يتوجب كتابة رقم التسجيل المؤلف من ثمانية أرقام، ويتسنى للطالب العثور على هذا الرقم في أسفل الاستدعاء، ويتم تسجيله أيضًا في وصل الاستلام.

الخطوة التالية تتمثل في إدخال الرمز السري الخاص بالطالب.

يتم كتابة الرمز المرئي أو حل السؤال الظاهر على الشاشة في الصندوق الأخير للتأكيد.

تتمثل الخطوة الأخيرة في الضغط على الخيار “استظهار النتيجة” لكي تتمكن من رؤية علامات الطالب.

طريقة الاستعلام من الهاتف عن نتائج البكالوريا الجزائر 2023

يُمكِنُ أيضًا استعلام نتائج الباك عبر الهاتف، وذلك عن طريق متابعة الخطوات التالية:الاستعلام عن نتائج الباكالوريا في الجزائر لعام 2023 من خلال الرسائل القصيرة.

في البداية، يتم إدخال رمز الاستعلام عن النتيجة وهو نجمة567مربع#.

العملية التالية تتمثل في اختيار اللغة التي نرغب في الاستمرار في استخدامها، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية.

ثم، يتوجب علينا كتابة رقم التسجيل الذي يخص الطالب ومن ثم القيام بالمتابعة.

الخطوة النهائية هي إدخال رقم التعريف السري الخاص بالطالب.

بعدها، يتلقى الطالب رسالة نصية تحتوي على معدله الخاص في امتحان البكالوريا.

بهذا نشارك معكم طريقة الاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر لدورة جوان 2023، سواء عن طريق الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو عن طريق إرسال رسالة نصية.