عاجل| رابط نتيجة البكالوريا 2023بالجزائر في جميع الولايات .. ترقبوا الظهور بعد دقائق

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة الجزائر بالتصريح عن رابط نتيجة البكالوريا 2023 حتى يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة فور ظهورها، كما قامت الوزارة بالإعلان عن مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند قيامك بالدخول على الرابط، معلنة أيضاً أن النتيجة سوف تظهر خلال أيام قليلة عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ولم يتم الإعلان عنها بأي موقع آخر سوى الموقع الرسمي.

رابط نتيجة البكالوريا 2023بالجزائر

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة البكالوريا ٢٠٢٣بالجزائر، كما قامت الوزارة بتوضيح الخطوات التي تمكنك من الاطلاع على النتيجة عبر الموقع الرسمي لها وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

يجب أن يقوم الطالب بالدخول على موقع وزاره التربية والتعليم الجزائري وهو https://www.education.gov.dz/ .

في الخطوة التالية قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بك في المربع الفارغ، ثم قم بكتابة الرقم المدون على بطاقة الهوية الوطنية وهو ١٤ رقماً.

قم بالنقر على خانة التسجيل وتعد هذه الخطوة هي آخر الخطوات فيجب أن يقوم الطالب المسجل بالانتظار لحين ظهور النتيجة، حيث سيتم إرسال رساله لك فور ظهورها والإعلان عنها من قبل الوزارة.

موعد ظهور نتيجة البكالوريا بالجزائر ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر عن موعد ظهور نتيجة البكالوريا بالجزائر للعام الجاري، فمن المقرر بحسب ما جاء من تصريحات الوزارة أنها سوف تظهر خلال شهر يوليو في الفترة ما بين الخامس عشر وحتى نهاية الشهر، حيث أعلنت بعدم الانتهاء من إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حتى الآن، وأن النتائج مبشرة هذا العام.