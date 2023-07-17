“طعمها حكاية جيبتلكم اسرارها”طريقة عمل القشطوطة زي المحلات بالظبط

تعتبر طريقة عمل القشطوطة من بين أبرز وصفات الحلوى التي يفضلها ربة المنزل إعدادها في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة من المتاجر، فهي تتميز بمذاق لذيذ وشهي يحبه الكبار والأطفال في جميع الأوقات، وقد احتلت مؤخراً مكانة مرموقة بين الحلويات الرائجة.

حققت القشطوطة شهرة كبيرة بمجرد ظهورها في الأسواق المصرية، وأصبحت ترند يتحدث عنه الكثيرون. أصبحت السيدات يتساءلن عن كيفية صنعها في المنزل والمكونات المطلوبة للحصول على نفس طعمها وشكلها الذي يوجد في المحلات. لذلك، نقدم لكم طريقة بسيطة لتحضير القشطوطة في المنزل، تابعونا لمعرفة الخطوات الآن.

مقادير القشطوطة

كوب من الدقيق

نصف كوب من السكر

٤ بيضات كبيرة

ملعقة كبيرة من بيكنج باودر

فانيليا

رشة من الملح

لعمل طبقة الكريمة:

كوب من الكريمة شانتية بودرة

كوب من الحليب

ستة أكواب من الحليب لتسقية الكيكة

للتزيين

يمكن استخدام مربى الحليب أو صوص التوفي

كريمة المصنوع من الفستق المجروش

ويمكن أيضًا استخدام الفواكه وكريمة اللوتس

وبسكويت اللوتس.

طريقة عمل القشطوطة