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“طعمها حكاية جيبتلكم اسرارها”طريقة عمل القشطوطة زي المحلات بالظبط
تعتبر طريقة عمل القشطوطة من بين أبرز وصفات الحلوى التي يفضلها ربة المنزل إعدادها في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة من المتاجر، فهي تتميز بمذاق لذيذ وشهي يحبه الكبار والأطفال في جميع الأوقات، وقد احتلت مؤخراً مكانة مرموقة بين الحلويات الرائجة.
حققت القشطوطة شهرة كبيرة بمجرد ظهورها في الأسواق المصرية، وأصبحت ترند يتحدث عنه الكثيرون. أصبحت السيدات يتساءلن عن كيفية صنعها في المنزل والمكونات المطلوبة للحصول على نفس طعمها وشكلها الذي يوجد في المحلات. لذلك، نقدم لكم طريقة بسيطة لتحضير القشطوطة في المنزل، تابعونا لمعرفة الخطوات الآن.
مقادير القشطوطة
- كوب من الدقيق
- نصف كوب من السكر
- ٤ بيضات كبيرة
- ملعقة كبيرة من بيكنج باودر
- فانيليا
- رشة من الملح
لعمل طبقة الكريمة:
- كوب من الكريمة شانتية بودرة
- كوب من الحليب
- ستة أكواب من الحليب لتسقية الكيكة
للتزيين
- يمكن استخدام مربى الحليب أو صوص التوفي
- كريمة المصنوع من الفستق المجروش
- ويمكن أيضًا استخدام الفواكه وكريمة اللوتس
- وبسكويت اللوتس.
طريقة عمل القشطوطة
- في البداية، نقوم بمزج البيض مع السكر والفانيليا بدرجة حرارة الغرفة بشكل جيد حتى يذوب السكر تماماً باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة متوسطة. ستلاحظ أن لون الخليط سيصبح فاتحاً وسيتكاثف.
- نُخلط المكونات الجافة مثل الدقيق ومسحوق الخبز وملعقة صغيرة من محسن الخبز إن أردت وملحًا في وعاء. ثم نصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بقليلٍ من الدقيق.
- تُدخل الصينية إلى فرن مُسخّن على حرارة ١٨٠ درجة مئوية على الشبكة لتنضج لمدة تتراوح بين ٢٥ إلى ٣٠ دقيقة تقريبًا حسب حرارة الفرن.
- بعد خروجها من الفرن نتركها حتى تبرد، ثم نسقيها بلبن مثلج ونبدأ في تحضير الكريمة.
- نُمزج اللبن البارد مع كريمة الشانتي، ونصبه فوق الكيك بشكلٍ مستوٍ، ثم نُدخله الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل إضافة الصوص المفضلة مثل الكراميل أو بيوريه اللوتس أو فواكه الموسم.
- يمكن تقطيعها حسب الرغبة. مُلاحظة: يُمكن تقديم الكيك فوق طبقٍ من الرز باللبن مثل الأطباق الجاهزة، وبالهناء والشفاء.