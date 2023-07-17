“بعد ظهور النتيجة” تعرف على خطوات الاستعلام على نتائج الثالث متوسط 2023 بالرقم الامتحاني

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن خطوات الاستعلام على نتائج الثالث متوسط في كافة المحافظات، وذلك بعد كثرة التساؤلات التي جاءت حول موعد ظهورها وكيفية الاستعلام عنها فقد اوضحت الوزارة أنها ستظهر عبر الموقع الرسمي لها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعه ورصد كافة الدرجات للطلاب، كما قامت بتوضيح نسبة النجاح في الصف الثالث المتوسط فهي مرحلة هامة لا بد أن يقوم الطالب باجتيازها.

خطوات الاستعلام على نتائج الثالث متوسط

هناك مجموعة من الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية حول كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط وهي كالآتي:

يجب أن تقوم بالتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق وهو https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/ .

في الخطوة التالية يجب أن تقوم بتحديد الدور الأول ثم قم بالنقر على خانة استعلام النتيجة المتوسطة العراقية الثالثة.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بك.

قم بالنقر على خانة الحصول على النتيجة، في ذلك الوقت ستتمكن من الاطلاع على نتيجتك وستعرف إذا كنت قد اجتازت هذة المرحلة أم لا.

نسبة النجاح في الصف الثالث المتوسط لعام 2023

هناك نسب خاصة لدرجات النجاح وهي تظهر في صورة تقديرات يحتاج الطالب إلى معرفتها وهي كالآتي: