“عاجل” ظهرت الآن عبر رابط نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس .. من هنــا

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة اليمن بالتصريح عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس لكافة الطلاب بتلك المرحلة سواء القسم الأدبي أو القسم العلمي، كما وضحت الخطوات التي تمكنك من الاستعلام عن نتيجتك بعد ظهورها على الموقع الرسمي للوزارة، كما أعلنت الوزارة عن التقويم الدراسي الخاص بالعام القادم للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

رابط نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

صرحت وزارة التربية والتعليم بدولة اليمن عن رابط نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس للقسمين المختلفين العلمي والأدبي ومن ثم اتباع الخطوات حتى تستطيع الحصول على النتيجة وهي كالآتي:

اولا قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وهو https://res-ye.net/ .

يجب أن تقوم باختيار العام الدراسي ومن ثم قم باختيارالقسم الخاص بك سواء كان (علمي- أدبي).

يجب أن تقوم بإدخال رقم الجلوس.

قم بالنقر على خانة التحقق من انك لست روبوت m not a robot.

وفي النهاية قم بالنقرعلى خانة بحث.

التقويم الدراسي 2023 في اليمن

صرحت وزارة التربية والتعليم بدولة اليمن عن التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد القادم 2023 فسوف تبدأ الدراسة لكافة المنشئة التعليمية وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم وهو الموافق في الشهر الميلادي 22 يوليو 2023، كما وضحت أن الفصل الدراسي الاول سينتهي في شهرنوفمبر 2023م.

بينما سيدأ الفصل الدراسي الثاني في الدولة ميلادياً يوم 18 نوفمبر 2023، وسوف يستمر حتى شهر أبريل 2024 ومن ثم سيحصل كافة الطلاب على إجازة نهاية العام الدراسي.