“برابط مباشر الان”نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في عموم العراق عبر موقع نتائجنا
بعد فترة قصيرة ستكون نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول قريبة، حيث تم الانتهاء من إجراء الاختبار منذ بضعة أيام ومن المعروف أنه يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بعد أيام قليلة من الانتهاء،وبالتالي يشعر الطلاب بالقلق والخوف خلال تلك الفترة لهذا السبب، أعلن وزير التعليم أن نسبة النجاح في هذا العام تجاوزت ال90%، وهذا يعتبر خبرًا جيدًا لجميع الطلاب للتخفيف من الشعور السلبي الذي يصيبهم. وسيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول يوم السبت أو الأحد المقبل.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في العراق أنه لم يتم تحديد موعد إعلان النتيجة حتى الآن، ولكن خلال أيام قليلة وبعد انتهاء رصد الدرجات، سيتم نشر نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول على المواقع الإلكترونية، كما أكد المتحدث الرسمي أيضًا على أن الدرجات التي سيتم الإعلان عنها ستكون دقيقة، وذلك بعد تأكيد وزير التربية والتعليم على أنه تم مراجعة ورقة الامتحان من قبل العديد من المعلمين، من أجل تجنب وقوع أي أخطاء في الدرجات وعدم تحقيق مصلحة الطالب. وقد أضفى هذا الكلام الطمأنينة على نفوس الطلاب.
طريقة الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول
تم إنشاء موقع “نتائجنا” من قبل وزارة التربية والتعليم بهدف مساعدة الطلاب للحصول على نتائجهم المقترحة في الأيام القادمة. ومع ذلك، يجب على الطلاب معرفة الخطوات الصحيحة للوصول إلى النتيجة من الموقع وأيضاً معرفة البيانات التي يجب توفيرها. لذا ننصح باتباع الإرشادات التالية:
- يجب أولاً أن تدخل إلى موقعنا، ويمكنك ذلك عبر الضغط على الرابط الموجود في الموقع أو بكتابة اسم الموقع في محرك البحث.
- عندما تتصفح الصفحة الرئيسية لموقع نتائجنا،قم بإدخال المعلومات الشخصية الخاصة بك، والتي تشمل اسم المحافظة واسم الإدارة التعليمية.
- يجب على الطالب كتابة رقم جلوسه بالشكل المناسب.
- بعد كتابة المعلومات المطلوبة، قم بالنقر على رمز الاستعلام.
- إذا ظهرت نتائج الصف الثالث المتوسط في المحافظة التي تنتمي إليها، سيتم تقديم الملف الذي يحتوي على درجات الطلاب لك.
- حمّل الملف كملف بصيغة PDF وانتظر قليلاً حتى يتم الانتهاء من عملية التحميل.
- يجب عليك فتح الملف ومن أجل الحصول على درجاتك، عليك البحث عن طريق تدوين اسمك.