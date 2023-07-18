“برابط مباشر الان”نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في عموم العراق عبر موقع نتائجنا

بعد فترة قصيرة ستكون نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول قريبة، حيث تم الانتهاء من إجراء الاختبار منذ بضعة أيام ومن المعروف أنه يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بعد أيام قليلة من الانتهاء،وبالتالي يشعر الطلاب بالقلق والخوف خلال تلك الفترة لهذا السبب، أعلن وزير التعليم أن نسبة النجاح في هذا العام تجاوزت ال90%، وهذا يعتبر خبرًا جيدًا لجميع الطلاب للتخفيف من الشعور السلبي الذي يصيبهم. وسيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول يوم السبت أو الأحد المقبل.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في العراق أنه لم يتم تحديد موعد إعلان النتيجة حتى الآن، ولكن خلال أيام قليلة وبعد انتهاء رصد الدرجات، سيتم نشر نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول على المواقع الإلكترونية، كما أكد المتحدث الرسمي أيضًا على أن الدرجات التي سيتم الإعلان عنها ستكون دقيقة، وذلك بعد تأكيد وزير التربية والتعليم على أنه تم مراجعة ورقة الامتحان من قبل العديد من المعلمين، من أجل تجنب وقوع أي أخطاء في الدرجات وعدم تحقيق مصلحة الطالب. وقد أضفى هذا الكلام الطمأنينة على نفوس الطلاب.

طريقة الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

تم إنشاء موقع “نتائجنا” من قبل وزارة التربية والتعليم بهدف مساعدة الطلاب للحصول على نتائجهم المقترحة في الأيام القادمة. ومع ذلك، يجب على الطلاب معرفة الخطوات الصحيحة للوصول إلى النتيجة من الموقع وأيضاً معرفة البيانات التي يجب توفيرها. لذا ننصح باتباع الإرشادات التالية: