“active link”رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعد اجتياز طلاب الثالث متوسط في العراق امتحاناتهم الخاصة منذ فترة، يعتبر الآباء والطلاب موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بالدرجات ما زالت جارية بأعلى مستوى من الحذر، بغية ضمان حصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها في جميع المواد التي أجرى امتحانها، وعبر اسرة موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يمكن الاستفسار عن النتيجة باستخدام موقع نتائجنا، الذي يتبع وزارة التربية والتعليم في العراق وعملية الاستفسار تتم من خلال اتباع بعض الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني يعني الوصول إلى الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على نتائجنا .

. تحتاج إلى الانتقال إلى الصفحة الرئيسية والبحث عن رمز الاستعلام عن نتائج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول.

اضغط على الزر المُظلل باللون لتحميل الصورة بصيغة PDF.

أدخِل اسم الطالب ونُمر جلوسه أيضًا.

النقر على كلمة استعلام.

ظهور النتيجة بشكل مفصل أمام المستخدم.

تتوفر طباعة النتيجة بشكل مجاني.

مستويات النجاح في نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

تختلف مستويات النجاح في التعليم وفقًا لدرجات كل مستوى، وقد حددت وزارة التعليم في العراق درجات كل مستوى على النحو التالي:

مدى التفوق الأكاديمي يتراوح درجاته بين 90 إلى 100 درجة.

تتراوح درجاته من 75 إلى 89 بمستوى جيد جدًا.

مدى التقدير الجيد يتراوح درجاته بين 60 إلى 74 درجة.

يتراوح مستوى المقبول في الدرجات من 40 إلى 59 درجة.

أسباب تأخر إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن سبب التأخير في اعتماد النتيجة حتى الآن يعود إلى ضرورة ضمان دقة وحذر عملية الرصد والتصحيح. وأشارت إلى أنه يتم مراجعة كشوف الدرجات مرتين للتأكد من حصول جميع الطلاب على حقوقهم، وسيتم الإعلان في الأيام القادمة، بعد انتهاء تصحيح ورصد 75% من نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول.