مباراة النصر اليوم بث مباشر تويتر | مشاهدة مباراة النصر وسيلتا فيغو تابع لايف الاسطورة اليوم 17/7/2023 الودية

مشاهدة مباراة النصر وسيلتا فيغو تابع لايف الاسطورة، يخوض اليوم نادي النصر السعودي ثاني مبارياتة الودية اليوم في معسكر البرتغال وسعي من اجل ان يحقق الفوز والاستعداد التام للبطولات الرسمية التي يشارك بها كالدوري السعودي ودوري أبطال اسيا مواجهة ستكون قوية للغاية ويريد النصر السعودي اليوم امام نادي سيلتا فيجو الاسباني ان يحقق الفوز والخروج بالفوز ولا بديل سوي ذلك .

مشاهدة مباراة النصر وسيلتا فيغو تابع لايف الاسطورة

مباراة النصر اليوم بث مباشر تويتر، وتقام تلك المواجهة الهامة والمرتقبة بين النصر السعودي علي ارضية ملعب ألغارفي وستكون ضمن المباراة الودية القوية التي سوف تجمع بين النصر وسيلتا فيغو، مساء اليوم الإثنين 17 يوليو، وستكون هذه المواجهة الودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

مباراة النصر اليوم بث مباشر تويتر

مشاهدة مباراة النصر وسيلتا فيغو بث مباشر اليوم، وتنطلق صافرة هذه المباراة الودية بين النصر السعودي ونظيرة الاسباني سيلتا فيجو في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي الحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة سيلتا فيغو ضد النصر على الهواء عبر قناة SSC 1 HD بأداء صوتي للمعلق مشاري القرني.