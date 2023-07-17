برابط مباشر نتائج البكالوريا سوريا 2023 الدورة الأولى عبر موقع وزارة التعليم السورية | بالخطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة في سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب

يتردد على محرك البحث جوجل صدى بحث شاسع عن نتائج البكالوريا في سوريا 2023 الدورة الأولى، وبعد طول انتظار، وترقب شديد من قبل الطلاب وأوليا الأمور، أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، خلال الدقائق القليلة الماضية، عن اعتماد وإعلان نتائج البكالوريا للدورة الأولى لعام 2023 في جميع فروعها، بما في ذلك الفروع العلمية والأدبية والشرعية.

نتائج البكالوريا سوريا 2023

فلقد شهدت الأيام القليلة الماضية جهوداً مكثفة من قبل لجان التصحيح وتقدير الدرجات في المراكز المعتمدة من قبل وزارة التربية السورية للإنتهاء من أعمال التصحيح في أسرع وقت ممكن، وصدرت تعليمات من الوزارة بمواصلة العمل في مراكز التصحيح حتى خلال العطلات الرسمية لضمان الانتهاء من جميع أعمال التدقيق في أقرب وقت ممكن.

وأوضح وزير التربية والتعليم السوري، السيد “دارم الطباع”، في مقابلة تلفزيونية على القناة السورية الأولى، أنه تم اعتماد نتائج امتحانات شهادة البكالوريا السورية رسميًا اليوم الاثنين، الموافق 17 تموز 2023، كما أعلن أيضًا عن نسب النجاح لجميع الفروع في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.

البكالوريا السورية 2023

تشترط وزارة التربية والتعليم السورية بعض الشروط لنجاح الطلاب في البكالوريا السورية الدورة الأولى، فالطالب يعتبر ناجحًا إذا نجح في جميع المواد الدراسية، ويحق له في هذه الحالة تحسين ثلاث مواد يختارها، وإذا رسب في مادتين، يعتبر راسبًا ويحق له الاكتمال في هاتين المادتين، أما إذا رسب في ثلاث مواد، فإنه يعتبر راسبًا ويحق له الاكتمال في الثلاث مواد. وفي حالة رسوبه في أربع مواد، يُعتبر راسبًا كليًا ولا يحق له الاكتمال نهائيًا.

فقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا بأداء امتحانات البكالوريا هذا العام ما يقرب من 256 ألف طالب وطالبة، وقد انطلقت جميع أعمال الامتحانات في السابع من حزيران “يونيو” واستمرت حتى الخامس والعشرين من ذات الشهر.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023

تم إعلان نتائج البكالوريا السورية الدورة الأولى لعام 2023 بشكل إلكتروني عن طريق موقع وزارة التربية السورية، ومن خلال تطبيق نتائج امتحانات السورية الذي تم تفعيله، حيث أُتيحت خدمة الاستعلام عن النتائج للطلاب عبر إدخال الاسم ورقم الاكتتاب فقط.

يُرجى اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج: