“اضغط هناااا واحصل علي منحة ال 1000 جنية”منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي والشروط المطلوبة

تأكدت وزارة العمل أن عملية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 قد بدأت بالفعل هذه الإجراءات توفر دعمًا للعمالة الغير منتظمة لتخفيف العبء المالي ومواجهة التحديات التي يواجهها العاملون في القطاع التشغيل اليومي، والذين يعملون في القطاع الخاص بأجور يومية خلال فترة جائحة الكورونا، تُدفع هذه المنحة المادية على مرحلتين، حيث يتم دفع ثلاث دفعات في كل مرحلة، وقيمة المنحة تصل إلى 500 جنيه سنشرح في هذا الموضوع طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي

بغية التسجيل في هذه المنحة، يتوجب على المواطن اتباع بعض الإجراءات التالية.

يتصفح المواطن موقع وزارة القوى العاملة من هنا .

من هنا . من ثم، يتم التسجيل في منحة العمالة.

بعد ذلك، يُدوّن اسمه الرباعي ويتلوه رقم هاتفه.

يُدخِل رقم التأمين الخاص به، ثم يختار المهنة التي ينتمي إليها.

يلتزم بتحديد وضعه الاجتماعي ويحدد موقفه من التجنيد.

يدخل تاريخ ميلاده.

ثم يكتب العنوان ويضغط على زر الاحتفاظ.

أنشأ الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق طوارئ لتقديم المساعدة للعمال غير المنتظمين وتوفير منحة لهم بمبلغ ألف جنيه. كما أصدر شهادة تأمين على حياة العاملين وتأمينهم ضد حوادث العمل، وذلك للعاملين في القطاعات غير المنتظمة. كما قام بإرسال رسالة نصية للمستفيدين من المنحة تحتوي على تاريخ ومكان صرف المبلغ البالغ ألف جنيه.

أهم الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة العمالة غير المنتظمة

يجب أن تكون لدى المتقدم بعض الأوراق والمستندات الضرورية لهذه المنحة، وتتمثل هذه المستندات فيما يلي:

تقديم نسخة صحيحة وسارية من بطاقة الهوية الوطنية.

تواجد وثائق خاصة تثبت عدم وجود دخل ثابت للعامل.

وجود طلب المشاركة للأفراد العاملين في القطاع الخاص.

يجب أن يكون لدى المتقدم شهادة ميلاد صالحة وحديثة.

تتضمن الوثائق الشاملة جميع المعلومات الشخصية للمتقدم.

يجب أن يستوفي المتقدمون لهذه المنحة عدة متطلبات، وهذه المتطلبات هي: