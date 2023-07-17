هل توقف حساب المواطن عن المستفيدين في السعودية؟.. أعرف الحقيقة الآن

في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلى جميع مواطنيها، تم إطلاق برنامج حساب المواطن، الذي يقوم على دعم شريحة كبيرة من المواطنين والفئات من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى أن البرنامج يساهم بشكل كبير في دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وفي هذا فإن هناك بعض الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن انقطاع حساب المواطن عن المستفيدين، مما شكل ذلك أزمة وبلبلة كبيرة داخل المملكة، لهذا سنوضح لكم في مقال اليوم كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع، حتى يتعرف عليه الجميع.

هل تم انقطاع دعم حساب المواطن؟

أوضح برنامج حساب المواطن أن الدعم ما زال مستمرًا بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، إضافة إلى أن الذي تم إلغاءه هو الدعم الإضافي مع دفعة شهر يوليو، لكن الدعم الأساسي للبرنامج يتم تقديمه بشكل طبيعي دون أدنى مشاكل تذكر، مع العلم أن البرنامج يُساهم بشكل كبير على دعم الكثير من المواطنين الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المحدود والمتوسط.

شروط استحقاق حساب المواطن

جاءت أهم شروط الحصول على دعم حساب المواطن وفقًا للأتي:-