رابط استخراج نتائج إمتحان شهادة البكالوريا دورة المراقبة 2023 عبر موقع وزارة التربية التونسية الرسمي

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في تونس بشكل مستمر عن نتائج البكالوريا لعام 2023، حيث إن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الطلبة داخل محافظات تونس، مع العلم أن الوزارة كانت حريصة على إعلانها في أقرب وقت حتى يتعرف عليها جميع الطلبة الذين قاموا بتأدية الامتحانات، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

رابط استخراج نتيجة الباك 2023 تونس

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات البكالوريا وفقًا للنحو التالي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع وزارة التربية التونسية.

ثم يتم الضغط مباشرة على أيقونة “نتائج الطلاب”.

اختيار خدمة نتائج البكالوريا.

إدخال رقم الطالب.

كتابة رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك في الشاشة الرئيسية.

الانتظار فترة من الوقت.

ليتم في النهاية ظهور جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة ويمكن طباعتها بكل سهولة.

نسب نجاح البكالوريا 2023 تونس

جاءت نسب النجاح وفقًا لما حددتها وزارة التربية التونسية على النحو الأتي:-

مادة الأدب تصل نسبة النجاح إلى 22.35%.

بينما الرياضيات تكون نسبة النجاح 66.58%.

في حين أن العلوم التقنية تبلغ نسبة النجاح فيها إلى 41.75%.

كما أن العلوم التجربية تكون نسبة النجاح نحو 46.25%.

إضافة إلى أن الرياضيون تبلغ نسبة النجاح فيها إلى 64.07%.

ضوابط النجاح في امتحان البكالوريا 2023 تونس

جاءت أهم ضوابط المرور بمرحلة البكالوريا في تونس وفقًا للنحو الأتي:-