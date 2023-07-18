بشرى سارة من الحكومة للموظفين وأصحاب المعاشات بصرف زيادة جديدة قدرها 300 جنيه

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن زيادة جديدة في المعاشات والرواتب الخاصة بالمواطنين داخل جميع أجهزة الدولة، وذلك تزامنًا مع الموازنة الجديدة التي تم بدأت مع بداية شهر يوليو الحالي 2023، في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العديد من المواطنين، لهذا فإن الدولة اتخذت بعض الإجراءات الهامة التي تدعم بها المواطنين خلال الأشهر الماضية من أجل دعم أصحاب المعاشات والموظفين وخاصة ما تم تطبيقه في شهر أبريل الماضي 2023، وفي السطور التالية نوضح لكم الزيادات المقررة.

علاوة دورية وأخرى استثنائية

أقرت الحكومة عن تطبيق علاوة دورية لجميع الموظفين المخاطبين في قانون الخدمة المدنية بدءًا من شهر أبريل 2023 بنسبة وصلت إلى 8%، وذلك بحد أدنى بلغ نحو 125 جنيهًا شهريًا ولا يوجد حد أقصى للعلاوة الدورية، مع العلم أن هذه الزيادة تم صرفها خلال الأشهر الماضية وجاري العمل بها إلى الوقت الحالي، لكي يتمكن جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة من الحصول عليها دون أدنى عقبات تذكر، وبالنسبة لغير المخاطبين في قانون الخدمة المدنية فقد تم تطبيق زيادة دورية وصلت نسبتها إلى نحو 15% من الراتب الأساسي.

زيادة المعاشات لشهر أغسطس

وضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، فقد تم تطبيق علاوة على جميع المعاشات ضمن ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بواقع وصل إلى نحو 15%، فيما نصت الموازنة العامة على زيادة المعاشات المنصرفة لجميع المستحقين مع بدء شهر أبريل 2023، بتكلفة وصلت إلى نحو 55 مليار جنيه، وسيتم صرفها كذلك مع معاشات شهر أغسطس القادم.