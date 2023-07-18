أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.. أيوة يا عم يا بختك هتجوز وتبني وتبيع بأفضل سعر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 18 يوليو، أصبحت الأسعار اليوم هي حديث الشارع المصري ، حيث يريد الكثير من الشباب بناءً منزل أو شقة لزواج فيها، فيما يحرصون الكثير من الأشخاص آلتي تقوم ببيع العقارات بمعرفة الاسعار بشكل منتظم، حيث حدث انخفاضا كبيرا في الأسواق والشركات والمصانع المحلية، وانخفض سعر طن حديد عز لكي يسجل نحو 35500 جنيه بعدما قد كان اقترب على الـ39 ألف، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

في هذا الفقرة يمكنك معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم بكل سهولة حيث سوف نرصد لحضراتكم أسعار الحديد اليوم ثم أسعار الأسمنت اليوم، حيث جاء كالتالي.

أولا انخفض سعر طن الحديد في مصنع عز ليسجل اليوم نحو سعر 35500 جنيه.

ثانيا بينما تراجع سعر طن حديد سرحان نحو سعر 33500 جنيه، فيما سجل سعر طن حديد بشاي نحو 35000 جنيه.

ثالثا وسجل سعر طن حديد الدخيلة نحو سعر 35500 جنيه، فيما وصل سعر طن حديد المعادي نحو سعر 32500 جنيه.

رابعا فيما وصل سعر طن حديد مصر ستيل نحو سعر 33400 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 33700 جنيه.

خامسا فيما وصل سعر طن حديد العشرى اليوم نحو 32000 جنيه، بينما انخفض سعر طن حديد بيانكو نحو سعر 32300 جنيه.

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سعر طن الاسمنت اليوم

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة أسعار الحديد والأسمنت اليوم وخصوصاً سعر الحديد اليوم سوق نرصد لكم سعر طن الاسمنت اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

أولا وصل سعر طن أسمنت المسلح إلى نحو 1750 جنيهًا.

ثانيا بينما بلغ أسمنت النصر نحو سعر 1700 جنيه للطن.