اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 18 يوليو .. لو مش هتشتري النهارده مش ترجعي تشتكي .. اعرفي الأسعار الآن

اسعار الفراخ اليوم، تعد هذه الكلمات من أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تريد الكثير من السيدات معرفة الأسعار الحقيقة حيث توجد حالة من الاستقرار حيث سيطرت على سعر الفراخ بحلول ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 بـ بورصة الدواجن، حيث شهدت الأسعار حالة من التباين سجلتها بتعاملات اليوم، وانخفض سعر الفراخ البيضاء بنحو سعر 3 جنيهات، في الوقت الذي قد استقر فيه سعر الفراخ من باقي الأنواع الساسو والبلدي والأمهات الأبيض، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 18 يوليو

تعد اسعار الفراخ اليوم، هي من أهم المواضيع، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي.

أولا سجلت سعر الفراخ البيضاء اليوم للكيلو في بورصة الدواجن نحو سعر 65 جنيهًا، فيما قد يصل للمستهلك بسعر يبلغ نحو 70 جنيهًا.

ثانيا بينما يتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو في بورصة الدواجن بين سعر 99 و100 جنيه، فيما قد يصل للمستهلك بسعر يبلغ نحو 105 جنيهات.

ثالثا بينما سجل سعر الفراخ البلدي للكيلو اليوم في بورصة الدواجن نحو سعر 95 جنيها، فيما قد يصل للمستهلك بسعر يبلغ نحو 100 جنيه.

رابعا بينما سجل سعر الفراخ الامهات الأبيض اليوم في بورصة الدواجن نحو سعر 56 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 61 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة اسعار الفراخ اليوم سوف نرصد لكم سعر كرتونة البيض اليوم، حيث سيطرت حالة من الثبات أيضًا على سعر البيض بحلول أول تعاملات اليوم في بورصة الدواجن، إذ لم قد يشهد سعر البيض بجميع أنواعه زيادة أو انخفاض على آخر تغيرات سجلها خلال اليوم، إذ جاء سعر البيض بختام التعاملات كالآتي:

أولا يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر للكرتونة في بورصة الدواجن بين سعر 115 و118 جنيها، بينما قد يصل للمستهلك بسعر 123 جنيها.

ثانيا فيما بلغت سعر البيض الأبيض للكرتونة في بورصة الدواجن بين سعر 110 و 113 جنيها، بينما وصلت للمستهلك بسعر 118 جنيها.

ثالثا فيما يتراوح سعر البيض البلدي للكرتونة في بورصة الدواجن ما بين سعر 120 و 122 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 127 جنيها.

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الحقائق المثيرة للاهتمام عن الفراخ

الفراخ هي طيور اجتماعية، وتعيش في مجموعات تسمى السرب. الفراخ هي طيور ذكية جدًا، ويمكن تدريبها على أداء مجموعة متنوعة من المهام. الفراخ هي حيوانات آكلة للعشب، تتغذى على مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الحبوب والخضروات واللافقاريات. الفراخ هي مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن. الفراخ يمكن أن تساعد في مكافحة الآفات في الحدائق. الفراخ هي حيوانات أليفة رائعة للأطفال، حيث يمكنهم تعلم كيفية العناية بها وتربيتها.

أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الفراخ في مصر

هذه وقد يوجد هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع اسعار الفراخ اليوم فى مصر، من أهمها:

ارتفاع أسعار الأعلاف: تعتمد مزارع الدواجن في مصر بشكل كبير على الأعلاف المستوردة، ولقد شهدت أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب العديد من العوامل، مثل الحرب في أوكرانيا وأزمة سلاسل التوريد العالمية. ارتفاع أسعار الوقود: تعتمد مزارع الدواجن أيضًا على الوقود في العديد من العمليات، مثل نقل الأعلاف والدواجن إلى الأسواق، ولقد شهدت أسعار الوقود في مصر ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج. ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية: تعتمد مزارع الدواجن أيضًا على الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة الدواجن، ولقد شهدت أسعار الأدوية البيطرية في مصر ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج. يُعد ارتفاع أسعار الفراخ في مصر عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار في العديد من السلع الأخرى. ولقد طالب العديد من المواطنين الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الفراخ، مثل دعم أسعار الأعلاف والوقود والأدوية البيطرية.

نصائح لخفض تكلفة شراء الفراخ

هذه وقد هناك العديد من النصائح التي يمكن للمواطنين اتباعها لخفض تكلفة شراء الفراخ، من أهمها:

شراء الفراخ من الأسواق الشعبية: عادة ما تكون أسعار الفراخ في الأسواق الشعبية أقل من أسعار الفراخ في الأسواق التجارية. شراء الفراخ المجمدة: الفراخ المجمدة عادة ما تكون أقل تكلفة من الفراخ الطازجة. شراء الفراخ من المزارع مباشرة: يمكن للمواطنين شراء الفراخ من المزارع مباشرة، مما يوفر لهم الكثير من المال. طهي الفراخ في المنزل: عادة ما تكون تكلفة طهي الفراخ في المنزل أقل من تكلفة شرائها من المطاعم.

حيث يُعد ارتفاع أسعار الفراخ في مصر أزمة حقيقية تعاني منها الأسر المصرية، ولكن هناك العديد من النصائح التي يمكن للمواطنين اتباعها لخفض تكلفة شراء الفراخ.