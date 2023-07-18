الموظف عايش في نعيم بياخد 8500 جنيه.. قيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة لجميع العاملين في أجهزة الدولة الإدارية

أعلنت الحكومة عن تطبيق الزيادة الدورية لجميع الموظفين وأصحاب المعاشات، حيث إن ما يشغل بال المواطنين في الفترة الحالية هي قيمة الراتب بعد الزيادة التي تم وضعها مؤخرًا، مع العلم أن ذلك يأتي ضمن تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة بما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عليهم، لهذا تم وضع هذه الزيادة بداية شهر أبريل الماضي 2023، وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 1000 جنيه شهريًا، وهي الزيادة التي يتم صرفها لهذا الشهر.

زيادة رواتب العاملين في الدولة

وتهدف الحكومة إلى تخفيف الأثار الاقتصادية التي يمر بها المواطنين، بشكل يحقق الزيادة في دخل العاملين بأجهزة الدولة، مما يعمل على استهداف نمو المعدل السنوي للأجور بما يفوق معدل التضخم، الذي يصل إلى مستويات قياسية، كما أن هذه الزيادة تم وضعها لجميع العاملين في الدولة وكذلك الموظفين، وفي هذا سنوضح لكم في الفقرة التالية قيمة الرواتب بعد تطبيق الزيادة حتى يتعرف عليها الجميع.

قيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة

جاءت قيمة مرتبات الموظفين والعاملين في الدولة بعد تطبيق الزيادة الجديدة وفقًا للنحو التالي:-