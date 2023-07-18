“عاجل ورسميًا” رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن، تعد شهادة الثانوية هي من أهم المراحل التي يمر بها العديد من الطلاب والطالبات على مستوى العلم، نظرًا لأنها تحدد المرحلة الجامعية التي يقوم الطالب بالتقدم إليها، كما أنها معيار أساسي وهام أمام جميع الطلبة، وفي هذا يتساءل الكثير من الطلبة عن طريقة الحصول على نتائجهم في اليمن خاصة مع اقتراب إعلان النتائج، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023

من السهل القيام بالاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى إلى وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم يتم تحديد القسم الذي ينتمي إليه الطالب سواء “علمي، أدبي”.

كتابة رقم الجلوس في الخانة المطلوبة.

الضغط مباشرة على زر “أنا لست روبوت”.

بعدها يتم الضغط على أيقونة “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن

أكدت بعض المصادر المسؤولة في وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن سيتم ظهورها يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو 2023، حيث إن الطلبة والطالبات يمكنهم الحصول على النتيجة بكل سهولة وفقًا للخطوات التي كشفناها لكم في الفقرات السابقة، حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم والدرجات التي حصلوا عليها في هذه المرحلة والتقديم إلى المرحلة الجديدة.