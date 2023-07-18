نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، في الساعات الأخيرة زادت عملية البحث حول نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023، حيث تحمل هذة المرحلة أهمية كبيرة لكل طلاب وطالبات هذة المرحة بالإضافة ايضا الي أولياء أمورهم، حيث تأتي أهميتها كونها مرحلة انتقالية للطالب من مرحلة التعليم الأساسي الي مرحلة التعليم العالي، وكلما زادت المجموع أستطاع الطالب الدخول الي كلية أعلي، لذلك نعرض اليكم هنا خطوات لاستخراج النتيجة تابعونا.

الأستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن بقيادة الوزير الأستاذ طارق سالم الكعبري، عن توفر نتيحة الثانوية العامة اليمن 2023، عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وسوف نشر لكن هنا خطوات لاستخراج النتيجة:

أولا: الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من هنا .

الضغط علي كلمة خدمات الوزارة.

ثم كلمة نتائج لتظهر نافذة مثل الصورة التي في الاسفل.

اختيار القسم الطالب سواء ادبي أو علمي أو معادلة الثانويه العامه.

اختيار سنة الدراسة2022/2023.

كتابه أسم الطالب.

الضغط علي مربع أنا ليست ريبورت.

البحث وسوف تظهر لك النتيجة.

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه اليمن 2023

أكد مسؤول في الوزارة أن عمليات التصحيح والدقيق ام ننتهي بعد وأن النتيحة سوف تظهر اما خلال الساعات القادمة او الايام القادمة وسوف نطلعكم فور اعتمادها رسمي عبر موقع البديل، مع تمنياتنا لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة اليمن 2023 بالتوفيق والنجاح.