2023 bac onec dz استخراج كشف نقاط نتائج شهادة البكالوريا الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات

كشف نقاط نتائج شهادة البكالوريا الجزائر، أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن جدول إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا للعام 2023 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الساعات القادمة، ووفقًا لأحدث التحديثات الوزارية، فقد تم استكمال عملية تصحيح أوراق الاختبارات، ويجري الآن مراجعة درجات الطلاب لضمان حصول كل طالب على حقه دون أي نقصان، ومن المقرر رفع النتائج رسميًا على منصة bac onec dz 2023 resultat وموقع فضاء الأولياء الرسمي، وذلك يوم الاثنين الموافق 16-07-2023. سيكون بإمكان الطلاب الحصول على كشف النقاط النهائي لامتحان الباكالوريا من خلال هذين الموقعين.

كشف نقاط نتائج شهادة البكالوريا الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الأحد 16 يوليو عن موعد صدور نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 عبر إعلان رسمي نُشِرَ على موقعها الإلكتروني في منصة فيسبوك، ويُمكن لجميع طلاب المرحلة الثالثة الثانوية في جميع ولايات الجزائر، بدءًا من غد الاثنين 17 يوليو الساعة الرابعة مساءً، استخراج كشف نقاط نتائج الباكالوريا إلكترونيًا من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

خطوات الاستعلام عن كشف نقاط شهادة البكالوريا الجزائر 2023

يمكن للراغبين في الاستعلام عن كشف نقاط شهادة البكالوريا الجزائر 2023 اتباع الخطوات التالية: