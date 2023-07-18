رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 عبر مظلتي ”الوجبة 9 ” spa.gov.iq وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل العراقية عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة مما دفع الكثيرين للبحث حول الرابط الرسمي الذي يُمكنهم من معرفة هل من المُستحقين أم لا، حيث تسعى الوزارة لبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة لمختلف فئات المجتمع العراقي ولكن لكي تتمكن من الحصول عليها لابد من توافر الشروط المُحددة من قبلها، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

تستطيع التعرف على الأسماء من خلال التوجه مباشرةً إلى هذا الرابط molsa.gov.iq لكي تتمكن من معرفة أنك مستحق لهذه الدفعة أم لا، حيث أعلنت الوزارة أن هناك مجموعة كبيرة من الأسماء المشمولة في الوجبة التاسعة الذين توافرت لديهم الشروط الخاصة بالقبول والاستحقاق المُحددة من قبل الجهات المسؤولة، ولكي تتمكن من معرفة كل ما هو جديد يخص هذا الامر انتقل للموقع الرسمي للوزارة.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية؟

هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها لكي تتمكن من الحصول على الوجبة التاسعة وهما:

ضرورة أن يكون المتقدم للحصول على هذا الدعم عراقي الجنسية وأيضًا متواجد بشكل دائم داخل الأراضي العراقية.

ينبغي عليك التوجه مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع الوزارة الإلكترونية.

يجب ألا يقل عُمر الشخص المتقدم إذا كان من الرجال عن 18 ولا تخطى الـ 60 عام.

أما بالنسبة للسيدات فيجب ألا يقل عمرها عن 15 ولا يتجاوز 55 عام.

لابد من تقديم المستندات والأوراق الخاصة بالتأمينات الصحية والعقارية أيضًا.

إذا بلغت الفتاة العزباء من العُمر 35 عام يُمكنها الحصول أيضًا على الدعم ولكن لابد ألا يكون لديها عائل أو مصدر دخل.

يُصرف دعم الحماية لكلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية، وأيضًا العقلية ولكن يجب أن تُقدر نسبة الإعاقة بـ 75%.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير نوه إلى أنه بلغ عدد المشمولين بهذه الوجبة نحو 64 ألف، وأن الوزارة تعمل على تقديم يد العون لجميع مواطنيها وتسعى لتوفير شتى الخدمات بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد.