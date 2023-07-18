رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 عمان الفصل الثاني certificate.moe.gov.om

رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 عمان الفصل الثاني، يبحث عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور عن رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 عمان الفصل الثاني الذي يعد من أهم المراحل التعليمية التي يجب على الطالب أن يحصد فيها أعلى الدرجات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام …

رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 عمان الفصل الثاني

حالة من التوتر والقلق بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية عن الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات ، وأشارت وزارة التربية والتعليم في عمان عن ارتفاع نسب النجاح هذا العام والتي تخطت الـ 88%، وأكدت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن يتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على النتائج دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة خلال الساعات المقبلة ، وإليكم خطوات الإطلاع على نتائج الثانوية العامة عمان 2023 .

الدخول على رابط البوابة التعليمية لسلطنة عمان

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخال اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

كتابة تاريخ ميلاد الطالب والبيانات المطلوبة.

ثم اضغط على عرض النتيجة .

سوف تظهر امامك النتيجة خلال دقائق .

موعد نتائج الثانوية العامة عمان 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم باليمن عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن خلال الساعات الأولى المقبلة، وتقدمت الوزيرة الى الطلاب بخالص التهاني وتمنت لهم مزيد من التفوق في المراحل المقبلة.