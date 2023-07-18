رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين 2023 الدورة الأولى برقم الجلوس

كثر البحث في الآون الأخيرة حول رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين لكي يتعرفون على النتائج الخاصة بهم لكي يتمكنون من معرفة مدى تحصليهم الدراسي حيث خضع للامتحانات الخاصة بالدور الأولى خلال فترة 7 يونيو وحتى 26 من ذات الشهر أكر من 87 ألف طالب والطالبة بالشهادة الثانوية الفلسطينية، ولكي تتمكن من معرفة كل ما يخص النتائج لابد من قراءة مقالنا هذا.

رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن الموعد المُقرر لصدور النتائج الخاصة بالثانوية العامة وهي يوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة ولكي تتمكن من اتباع بعض الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالموقع الإلكتروني وهو psge.ps أو عبر هذا الرابط natiga4dk.net.

ادخل البيانات المطلوبة ورقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

اضغط على خانة بحث وسوف تظهر لك النتائج.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة فلسطين 2023

من المُقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة حيث اكدت هذا وزارة التربية والتعليم الفسلطينية وجاري المراجعة النهائية لتجهيز النتائج واعتمادها وارفاقها على الموقع بشكل دقيق لكي يتمكن الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة ويُسر، وفي حال إعلانها يُمكنك اتباع الخطوات السابق ذكرها لكي تحصل عليها.

أرقام وأحصائيات توجيهي فلسطين الثانوية العامة 2023

وردت بعض الاحصائيات الخاصة بتوجيهي الفلسطيني وهي: