رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين 2023 الدورة الأولى برقم الجلوس
كثر البحث في الآون الأخيرة حول رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين لكي يتعرفون على النتائج الخاصة بهم لكي يتمكنون من معرفة مدى تحصليهم الدراسي حيث خضع للامتحانات الخاصة بالدور الأولى خلال فترة 7 يونيو وحتى 26 من ذات الشهر أكر من 87 ألف طالب والطالبة بالشهادة الثانوية الفلسطينية، ولكي تتمكن من معرفة كل ما يخص النتائج لابد من قراءة مقالنا هذا.
رابط فحص نتائج توجيهي فلسطين
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن الموعد المُقرر لصدور النتائج الخاصة بالثانوية العامة وهي يوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة ولكي تتمكن من اتباع بعض الخطوات التالية:
- قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالموقع الإلكتروني وهو psge.ps أو عبر هذا الرابط natiga4dk.net.
- ادخل البيانات المطلوبة ورقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.
- اضغط على خانة بحث وسوف تظهر لك النتائج.
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة فلسطين 2023
من المُقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة حيث اكدت هذا وزارة التربية والتعليم الفسلطينية وجاري المراجعة النهائية لتجهيز النتائج واعتمادها وارفاقها على الموقع بشكل دقيق لكي يتمكن الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة ويُسر، وفي حال إعلانها يُمكنك اتباع الخطوات السابق ذكرها لكي تحصل عليها.
أرقام وأحصائيات توجيهي فلسطين الثانوية العامة 2023
وردت بعض الاحصائيات الخاصة بتوجيهي الفلسطيني وهي:
- بلغ عدد الطلاب في الداخل والخارج نحو 87817 طالب وطالبة.
- وصل عدد القاعات الامتحانية التي أدى الطلاب بها الامتحانات نحو 726 قاعة.
- عدد طلاب الفرع الأدبي بلغ نحو 54635 طالب وطالبة والفرع العلمي 24538 طالب.
- بلغ عدد طلاب الفرع الشرعي نحو 1242 طالب أما طلاب الفروع الخاصة بالكفاءة المهنية بلغوا نحو 962 طالب وطالبة.