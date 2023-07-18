مازلت عمليات البحث جارية حول نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023، حيث ينتظر علي صفيح ساخن أولياء الأمور والطلاب ظهور النتيجة وذلك من أجل الاطمئنان على المرحلة القادمة من حياتهم وتحقيق أهدافهم من الالتحاق بالكليات القمة وتكملة حياتهم العلمية والعملية

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يتم البحث بشكل مكثف من طلاب الثانوية العامةعن موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 فور رفعها على موقع حيث انه تم الاعلان من قبل الوزارة سوف يتم اعلان عن اسماء اوائل الطلاب فى الثانوية العامة يمن من خلال الدخول على موقع الرسمى وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا الان خطوات الحصول على النتيجة فور الاعلان عنها لخطوات بسيطة وسهلة.

الأستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

من أجل الحصول علي نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 يجب أتباع الخطوات الآتية:

اولا يجب الاشتراك فى الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم.

ثانية الدخول على رابط النتيجة.

ثالثا اختيار الصف التابع لة الطالب.

رابع اختيار الشعبة التابع لها علمى ادبى.

خامسا تسجيل رقم الجلوس.

واخير الضغط على اظهار النتيجة.

تم الاعلان والتوضيح من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية ان عمليات التصحيح الاكترونى لبابل شيت اوراق الامتحانات تتم وفق الجدول الزمنى المحدد لانتهاء من عمليات التصحيح فور انتهاء الطلاب من متحانات بمرور ١٠ ايام وفقا لتلك المدة المحددة تفصلنا ايام قليلة عن اعلان نتائج.