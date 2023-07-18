“استعلم الآن” نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

يبحث الكثيرين من الطلاب في دولة اليمن حول نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023 لكي يتعرفون على مدى تحصليهم الدراسي، حيث أعلنت الوزارة عن نتائج الصف التاسع في اليمن وسوف تُعلن قريبًا عن النتائج الخاصة بالطلاب، حيث خضع عدد كبير من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات اليمن للاختبارات، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب موعد نتائج الثانوية العامة مما دفع الكثيرين حول اليمن للبحث عن الرابط المُقرر للحصول عليها، لذا عليك اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية.

انقر على خانة قسم النتائج ثم اختر القائمة المسندلة سواء كانت ثانوي علمي أو ادبي.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم انقر على خانة بحث.

ستظهر لك جميع التفاصيل التي تخص النتيجة.

بعد معرفة النتائج يُمكنك القيام بخطوة طباعة الشهادة بشكل ورقي لكي يتم التقديم بها في الجامعات أو المعاهد سواء الحكومية أو الخاصة أيضًا.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

توفر الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب من خلال الموقع الرسمي لها بكل سهولة ويُسر ودون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب، حيث تسعى بشكل مستمر في تقديم الخدمات التي يحتاج إليها الجميع من مختلف المحافظات، حيث نوهت إلى خضوع عدد كبير من الطلاب لامتحانات الثانوية اليمينة لذا ستعلن عنها قريبًا لكي يتم التقديم بعد ذلك على الكليات.