رابط تقديم اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول 2023 موقع ملازمنا epedu.gov.iq

يرغب البعض في التعرف على كيفية تقديم الاعتراض على النتائج التي ظهرت ويبحث كل الطلبة والطالبات و اولياء الامور عن طرق الحصول على اعتراضات الصف الثالث المتوسط بالعراق فى العديد من المحافظات ومنها بغداد ,الرصافة الاولى ,الرصافة الثانية , الرصافة الثالثة , الكرخ الاولى , الكرخ الثانية , الكرخ الثالثة ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط , اربيل , دهوك الثالث متوسط والادبي ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط تقديم اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول.

اعتراضات ثالث متوسط موقع نتائجنا

يمكننا التعرف على كيفية استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط فى العراق وذلك من خلال ان يتم الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ويمكننا الحصول على نتائج الاعتراضات من خلال الاتي.

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

يقوم بالنقر على فوق علامة التبويب نتائج الطلاب.

تختار نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط .

تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

انقر فوق علامة التبويب استفسار.

طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

تقديم اعتراضات الثالث المتوسط 2023

قد تم الاعلان منذ ايام انه تم الانتهاء فى كل محافظات فى العراق من اعمال تصحيح دفاتر الامتحانات المواد ويمكننا بعد ان تظهر النتيجة ان نتعرف على كيفية التقدم للاعتراض على بعض من المواد ويتم من خلال الدخول عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث يتم رفع النتائج بشكل متتالى وينتظر الطلاب باقى المحافظات التى لم تعلن عنها الكترونيا عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق.