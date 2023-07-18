رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين… وزارة التعليم الفلسطينية mohe.pna.ps

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم الفلسطينية التي أعلنت عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة فلسطين 2023 يوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري وتحديداً في تمام الساعة 09:00 صباحاً ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن النتائج .

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم الفلسطينية والذي يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 ـ بعدما أعلنت الوزارة عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في عدد كبير من المدارس، وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت أن المؤشرات الأولية للتصحيح تدل على ارتفاع نسب النجاح بحوالي 88% وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة منذ انطلاق العام الدراسي، وتوجه وزير التعليم الفلسطيني بخالص الشكر للقيادات التعليمية على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال العام الدراسي حتى انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة .

وكانت وزارة التعليم الفلسطيني أعلنت أن عدد طلاب الثانوية العامة فلسطين يبلغ حوالي 87817 طالب وطالبة، أدوا الامتحانات في 726 قاعة، فيما يبلغ عدد طلاب الفرع الادبي 54635 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب الفرع العلمي 24538 طالب، أما عن عدد طلاب الفرع الشرعي 1242 طالب وطالبة، وعدد طلاب الكفاءة المهنية بلغ 962 طالب وطالبة، أما عن عدد طلاب فرع الريادة والأعمال 3916 طالب وطالبة وحوالي ما يقرب من 2524 طالب وطالبة .

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين