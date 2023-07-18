تنسيق المعاهد لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ما هى مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد

صرح السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق عن تنسيق الجامعات 2023، حيث انه صرح ان قواعد التنسيق لا تخضع لأي قواعد، وتم إلغاء التوزيع الإقليمي، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق المعاهد للطلاب الثانوية العامة.

تنسيق المعاهد للطلاب الثانوية العامة 2023

اعلن المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي رسالة لجميع طلاب الثانوية العامة أنه في فترة كتابة الرغبات تنتشر الكيانات الوهمية حيث ان هناك كيانات وهمية تخدع الطلاب وأنها ستمنحهم شهادة، لم يتم اعتمادها ولا بد أن يبتعد طلاب الثانوية العامة 2023 أثناء تنسيق الجامعات 2023 عن الكيانات الوهمية التي يتم الحصول منها على شهادة ليست معتمدة من اي جهة حيث انه قال أنا كطالب لكي أتأكد إن الكلية أو المعهد معترف به أم لا أدخل على موقع وزارة التعليم العالي والموجود عليه هو الشرعي فقد وصل عدد ما يتجتوز 350 كيانًا وهميًا مشيرًا إلى أن الدولة موفرة 27 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و10 جامعات أهلية وفروع جامعات دولية ولدينا 175 معهد خاص و24 معهد حكومي سنتين.

تنسيق الثانوية العامة

تم الاعلان من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يتم اعتمادها و التي يحصل منها على شهادة معتمدة حيث انه يتم الاعلان عن التنسيق بعد ان تظهر النتيجة خلال نهاية الشهر الحالي ومنها (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد.