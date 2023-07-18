epedu.gov.iq رابط استعلام نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول العراق جميع المحافظات

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط استعلام نتائج الثالث متوسط 2023، التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية أنه أصبح متاحاً أمام الطلاب خلال الساعات الأخيرة على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، حيث يشعر الطلاب بحالة من القلق الشديد بعدما صرح وزير التعليم العراقي عن اعتماد نتيجة الثالث متوسط العراق 2023 وفرابة الإنتهاء من رفعها على موقع نتائجنا حتى تكون متاحة أمام الطلاب دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ومن خلال موقع البديل سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق .

نتائج الثالث متوسط 2023

حيث أنهى الطلاب الامتحانات وسط متابعة وزارة التعليم العراقية التي أعلنت خلال الساعات الأخيرة عن الإنتهاء من رفع نتائج الثالث متوسط 2023 على الموقع الرسمي للوزارة، حيث أشار وزير التعليم العراقي عن ارتفاع نسب النجاح هذا العام ، مؤكداً أن هذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها التعليم العراقية منذ بداية العام الدراسيوتوفير المواد التعليمية اللازمة وجهود المعلمين في مساعدة الطلاب للحصول على أعلى الدرجات،مشيراً إلى أن نسب النجاح في مادة الرياضيات واللغة العربية والعلوم تخطت الـ 85% فيما حقق الطلاب النجاح في المواد التي لا تضاف للمجموع بمعدل 85%.

رابط استعلام نتائج الثالث متوسط 2023

حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن رفع نتائج الثالث متوسط 2023 على الموقع الرسمي للوزارة والتي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية :