بعد خروج 4 لاعيبة من الزمالك!! تعرف على صفقات الزمالك الجديدة 2023-2024✔

سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023 يعتبر المنقذ الأخير لنادي الزمالك، بعد موسم صعب جدًا أدى إلى خسارة الفريق جميع البطولات،ش وتزداد تعقيدات الأمور بالنسبة للنادي الأبيض بسبب الأزمة الإدارية التي يعاني منها، حيث تم عزل رئيس النادي مرتضى منصور ولا يزال غير واضح من سيتولى القيادة القانونية للنادي.

صفقات الزمالك الجديدة 2023-2024

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك إلى إبرام صفقات استثنائية خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، بهدف المنافسة على البطولات التي يشارك فيها الفريق الأبيض.

يعمل مسؤولو الزمالك على خطط للتعاقد مع طارق حامد، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، حيث يقترب رحيله عن النادي السعودي في الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى مسؤولو نادي الزمالك إلى ضم النجم المغربي أشرف بن شرقي، الذي يلعب حاليًا في نادي الجزيرة الإماراتي، نظرًا لعدم مشاركته بانتظام مع فريقه الحالي.

كما تم اتخاذ قرار من قبل الفريق بعودة محمود علاء، الذي يلعب معارًا لصالح الاتحاد السكندري، وأيضًا يوسف أوباما، الذي يلعب معارًا لصالح نادي الحزم السعودي.

ترددت أيضًا الأنباء عن احتمالية تعاقد الزمالك مع محمود مرعي، مدافع فريق فيوتشر.

وكذلك إلياس الجلاصي، نجم المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى المهاجم السوري عمر السومة، الذي يلعب حاليًا في فريق أهلي جدة السعودي، وتشوكويميكا أوبيوما، لاعب إنيمبا النيجيري.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري