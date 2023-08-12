اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة الدفعة رقم خمسة ملفات pdf وزارة العمل

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة رقم خمسة، يهتم البعض بالبحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية فقد تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من خلال ان يتم الدخول على منصة مظلتي، فقد تم التقديم من قبل عدد كبير على هذه الرعاية للحصول عليها بسبب الفقر والتدهور ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

قد تم الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023 بالعراق وذلك من خلال ان يتم الدخول عبر منصة مظلتي، فقد تقدم ما يصل لعدد 300 ألف طلب لكي يتم الحصول على الوجبة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الشئون الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

قامت الوزارة بتحديد بعض المعايير حتى يتم القبول في الرعاية الاجتماعية والتي من بينها الاتي.

أن يكون المتقدم على الرعاية الاجتماعية يتمتع بالجنسية العراقية.

يكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة حوالي 4 أفراد على الأقل.

لابد من عدم وجود أي تأمينات صحية أو اجتماعية أو ممتلكات.

يكون سن البالغين لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز سن 60 عام بالنسبة إلى الرجال.

كما يصل السن للسيدات من بين 15 إلى 55 سنة.

كيفية الاستعلام ع أسماء المشمولين في الرعاية

يتم اتباع الخطوات التالية للاستعلام والتي من بينها الاتي.