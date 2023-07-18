“ترقبوا بعد ساعات قليلة” نتائج الطلاب بالرقم المدني في الكويت 2023 moe.edu.kw

نتائج الطلاب بالرقم المدني في الكويت 2023 يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية في الكويت كما يوجد موعد محدد يتم فيه الإعلان عن نتيجة الطلاب في الكويت لاطمئنان أولياء الأمور والطلاب على مستقبلهم

نتائج الطلاب بالرقم المدني في الكويت 2023

توجد بعض الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الحصول على نتيجة الطلاب بالرقم المدني في الكويت وهذه الخطوات تتمثل في الآتي https://moe.edu.kw/

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية في الكويت وذلك من خلال زيارة الرابط التالي

قم بعد ذلك باختيار كلمة نتائج الثانوية العامة من القائمة الرئيسية ونقوم بالضغط على كلمة التالي

سوف يتم الانتقال إلى صفحة رئيسية أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال الرقم المدني الخاص بالطالب ورقم الجلوس واسم الطالب رباعي بشكل صحيح وذلك في الأماكن المخصصة لهم.

عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة نقوم في النهاية بالضغط على كلمة بحث وسوف يتم عرض نتيجة الطالب في الحال.

موعد إعلان نتائج الطلاب بالكويت 2023

يوجد موعد محدد يتم فيه الإعلان عن نتيجة الطلاب في الكويت وهذا الموعد يتمثل في الآتي