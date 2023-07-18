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“هنـــا” ✌✔ ..ظهرت الآن عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2023 | نتائج البكالوريا جزائر bac.onec.dz
موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2023 هو عبارة عن موقع يمكن من خلاله معرفة نتيجة شهادة البكالوريا بكل سهولة خال ظهورها كما حددت وزارة التربية الوطنية موعد ظهور نتيجة البكالوريا وهو يوم الإثنين الموافق 17 من شهر يوليو.
موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2023
يمكن من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات معرفة نتيجة شهادة البكالوريا بكل سهولة وقد يتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية
- يمكن معرفة نتائج شهادة البكالوريا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للاختبارات والمسابقات وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://bac.onec.dz/
- سوف تظهر العديد من الخانات الفارغة في القائمة الرئيسية نقوم من خلالها بإدخال رقم التسجيل والرقم السري في الأماكن المخصصة لهم.
- نقوم بعد ذلك بالتأكد من إدخال البيانات المطلوبة بدقة قبل الضغط على كلمة عرض النتيجة.
- نقوم في النهاية بالضغط على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر في الحال.
متى تظهر نتائج البكالوريا
يوجد موعد محدد يتم فيه ظهور نتائج البكالوريا في الجزائر وتم تحديده بواسطة وزارة التربية الوطنية وهذا الموعد هو
- طرحت وزارة التربية الوطنية من خلال موقعها الموعد المحدد لنتائج البكالوريا.
- قامت الوزارة بعرض موعد النتيجة وهو يوم الإثنين الموافق 17 من شهر يوليو.
- يتم إعلان النتيجة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر.
- سوف يتم الحصول على النتيجة فور ظهورها عن طريق رقم التسجيل الذي يخص الطالب وهي الطريقة التي حددتها وزارة التربية الوطنية.