“مدتها 4 أيام”✔ .. موعد عطلة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص والحكومي 2023

تقترب أيام قليلة من احتفالنا برأس السنة الهجرية الجديدة، حيث أعلنت دار الإفتاء استطلاع هلال شهر محرم اليوم الاثنين وفي الوقت الحالي، يبحث موظفو القطاع العام والخاص عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، بالإضافة إلى جدول الإجازات الرسمية خلال يوليو 2023، والتي تشمل إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو سنقوم في هذه السطور بتسليط الضوء على موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.

موعد عطلة رأس السنة الهجرية

بمناسبة احتفال رأس السنة الهجرية في عام 2023/1445 وثورة يوليو، تم إصدار إعلان سار للموظفين الحكوميين.

سيتم تمديد الإجازة ليشمل الفترة قبل وبعد العطلة الأسبوعية، أيام الجمعة والسبت.

صدرت قرارات من رئيس الوزراء بأن يكون يوم الخميس، الموافق لـ 20 يوليو الحالي، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ستكون هذه الإجازة بدلاً من اليوم الموافق للأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، وذلك تماشياً مع التقويم الهجري والتوجهات الشرعية.

الإجازات الرسمية في شهر يوليو

قائمة الإجازات الرسمية في شهر يوليو تتضمن عدة أيام هامة للعديد من البلدان، فيما يلي قائمة بالإجازات الرسمية في شهر يوليو: