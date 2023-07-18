“الجهات الرسمية العسكرية” تفصح عن شروط تقديم كلية الشرطة للبنين والبنات 2023-2024

وفرت وزارة الداخلية شروط تقديم كلية الشرطة ، وبينت أنه لكي يمكن التقديم في تلك الكلية، يلزم أن تكون هذه الشروط موجودة في الشخص المتقدم للكلية، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن التقديم على تلك الكلية بشكل إلكتروني، وقد أوضحت الوزارة الخطوات التي تتعلق بالتقديم عليها، وفي السطور المقبلة سوف نتناول تلك الخطوات، وكذلك الشروط الخاصة بالتقديم بالكلية.

شروط تقديم كلية الشرطة

توجد شروط لازمة لكي يتم التقديم على كلية الشرطة، وفيما يلي أبرز هذه الشروط:

الجنسية المصرية.

عدم زيادة سن المتقدم عن حوالي 22 سنة.

كذلك ينبغي النجاح باختبار القدرات.

هذا بجانب أنه لا بد من استيفاء متطلبات اللياقة.

كذلك لا بد عدم الحكم على المتقدم مسبقًا بعقوبة جنائية.

كذلك لا بد أن يكون الطول الخاص بالمتقدم 170 سم للرجال، أما الطول المناسب للمتقدمة 155 سم.

كما أنه ينبغي أن يتسم الشخص الراغب في التقدم لكلية الشرطة بحسن السير والسمعة.

خطوات تقديم كلية الشرطة

من الممكن أن تقوم بالتقديم على كلية الشرطة الآن، بشكل إلكتروني، من خلال السير على الخطوات المقبلة: