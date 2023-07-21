OpenEMIS Core منصة اوبن ايمس علامات الطلاب ٢٠٢٣ لاستخراج النتائج

يبحث الكثير عن كيفية الدخول على منصة اوبن ايمس كما انها من الخدمات المتاحة لكافة الصفوف من الأول وحتى أخر الصفوف حيث انها تمكنهم من معرفة علامات الطلاب ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط منصة اوبن ايمس.

منصة اوبن ايمس علامات الطلاب ٢٠٢٣

يرغب البعض في التسجيل برابط منصة اوبن ايمس كما انه لابد عند التسجيل كتابة الحروف الموجوجة بالشكل الذي أمامك ثم التسجيل ويتم من خلال الاتي.

يتم الدخول على منصة اوبن ايمس للتعرف على علامات الطلاب. ثم يتم النقر على زر تسجيل. يتم النقر على زز البيانات.



ثم نحفظها.

وبذلك يكون التسجيل بعد ذلك يكون من خلاله، ثم البحث على قسم العلامات، والدخول على الصف، ومن ثم نجد نتيجته.

تسجيل دخول علي منصة OpenEMIS Core

يرغب البعض التعرف على نتائج والتي تتم من خلال المنصة الشهيرة أوبن ايمس كما ان جميع المحافظات يتم وضع نتائجها على المنصة وهناك بعض من الصفوف التي لم تعتمد حتى هذه اللحظة نتائجها، لا يمكن الوصول لها ويرغب البعض التعرف على موعد ظهورها وعندما نصل إلى أي أخبار جديدة يمكننا التعرف عليها حيث يرغب الكثير من اولياء الامور التسجيل في المنصة والدخول على رابط منصة اوبن ايمس للحصول على النتائج لاولائهم وان المنصة لا تعمل الان بسبب التحسينات التي تقام عليه وذلك حتى يتم ظهور النتائج والتعرف عليها بسهولة وانه لا يوجد ننائج ظهرت مجددا عليه، وحين الانتهاء من وضع النتائج والتحسينات سوف يتم فتحه واعلان النتائج.