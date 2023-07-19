الحكومة عرفت تسيطر عليها … اسعار السجائر في مصر يوليو 2023

اسعار السجائر في مصر يوليو 2023، خلال الأيام القليلة الماضية شهدت اسعار السجائر في مصر ارتفاعاً ملحوظاً مما أدى إلى غضب واستياء الكثير من المدخنين وعلى عدد كبير من المواطنين، وبعد تقديم البلاغات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسعار السجائر في مصر .

اسعار السجائر في مصر يوليو 2023

وبعدما ارتفعت اسعار السجائر في مصر وظل الكثير من الأشخاص يتساءلون عن السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار الملحوظ ، وعلى الرغم من أن شركات السجائر لم تعلن عن زيادة أسعار السجائر حتى هذه اللحظة، إلا أن خلال الساعات الأخيرة بدأ الكثير من الأشخاص في تقديم شكوى ضد شركات السجائر والموزعين ، وأعلنت شعبة الدخان بـ اتحاد الصناعات بياناً توضح فيه أن أسعار السجائر زادت بقيمة 5 جنيهات لأنواع المالابورا والميرت، وزيادة أسعار سجائر LM بقيمة 3 جنيهات للعلبة.

وحتي الان أعلنت الكثير من المحلات في جمهورية مصر العربية عدم توافر السحائر لديها وذلك بسبب عدم التصنيع بالفترة الأخيرة وبات الجميع يقوم بالحصول عليها بالسوق السودة بالوقت الحالي في ظل عدم توافرها بأسعار جيدة ولكن ظهرت الكثير من الأنواع المخشوشة بالفترة الأخيرة ولكن التجار لم تقوم بتداولها .

أسعار السجائر في مصر

فيما أعلنت شركة الشرقية للدخان عن أسعار السجائر في مصر والتي جاءت كالتالي: