معدلات القبول 2023 في الجامعات الجزائرية جميع التخصصات|شروط القبول الخاصة للالتحاق بالمدارس العليا

معدلات قبول المدارس العليا 2023 الجزائر ومعرفة معدلات قبول البكالوريا 2023 ـ معدلات قبول الباك 2023 ، عبارات بحثية انتشرت بشكل عارم على محرك البحث جوجل بالجزائر وبعض الدول الآخرى التي يتواجد فيها الطلبة الجزائريين، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الباك 2023 الجزائر، فالجميع الآن يرغبون في مغرفة نسب قبول المدارس العليا والاقسام التحضيرية.

عبر السطور التالية نوفر لكم معدلات قبول الباك 2023 والتخصصات الموجودة شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية وشعبة الآداب والفلسفة، وبشكل خاصة عقب أن حددت وزارة التعليم في الجزائر معدلات القبول في البكالوريا في المدارس العليا المختلفة مثل المدرسة العليا للاساتذة والطب البيطري والهندسة والطب البشري واللغات وغيرها من التخصصات المختلفة، تابعونا لمزيد من التفاصيل.

معدلات القبول في الجامعات الجزائرية لحاملي شهادة البكالوريا

في هذا المقال، سنكشف لكم نتائج بحثنا وتدقيقنا عن معدلات قبول الطلاب الجدد في الباكالوريا 2023 جميع التخصصات (شعبة علوم تجريبية – رياضيات – تقني رياضي – تسيير واقتصاد – آداب وفلسفة – آداب ولغات أجنبية) في الجامعات الجزائرية. حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن معدلات القبول لحملة شهادة الباكالوريا 2023 في جميع التخصصات والشعب.

معدلات القبول في الأقسام التحضيرية العلوم التجريبية 2023

معدل القبول في الطب ( تسجيل وطني ): 15.55

معدل القبول في الصيدلة ( تسجيل وطني ): 14.98

معدل القبول في في طب الأسنان ( تسجيل وطني ): 15.21

معدل القبول في نخصص إلكترونيك (جامعة بومرداس): 15.72

معدل القبول نخصص إلكترونيك –جامعة برج بوعريريج : 12.86

معدل القبول نخصص محروقات جامعة بومرداس: 15.25

معدل القبول نخصص محروقات جامعة ورقلة: 14.08

معدل القبول نخصص صناعات بتروكميائية: تكریر وبتروكیمیاء – آلیة ومراقبة في الصناعات البتروكیماویة – بیتروكیمیائیة (جامعة سكيكدة): 14.42

معدل القبول نخصص صناعات بتروكيمياوية: صناعات بتروكيمياوية (جامعة سكيكدة): 14.67

معدل القبول في المدرسة العليا للتكنولوجيا 14.78

معدل القبول نخصص طبيب بيطري ( المدرسة الوطنية العليا للبيطرة ): 14.00

معدل القبول نخصص طبيب بيطري (معھد البیطرة بجامعة قسنطینة 1): 14.00

نخصص طبيب بيطري (معھد البیطرة بجامعة باتنة 1): 14.04

معدل القبول في االمدرسة العليا للتكنولوجيا 14.78

معدل القبول نخصص طبيب بيطري ( المدرسة الوطنية العليا للبيطرة ): 14.00

معدل القبول نخصص طبيب بيطري (معھد البیطرة بجامعة قسنطینة 1): 14.00

معدل القبول نخصص طبيب بيطري (معھد البیطرة بجامعة باتنة 1):14.04

معدلات قبول باك الجزائر 2023

معدل القبول تخصص صناعات بتروكميائية: تكریر وبتروكیمیاء – آلیة ومراقبة في الصناعات البتروكیماویة – ھـ بیتروكیمیائیة (جامعة سكيكدة): 13.36

معدل القبول تخصص صناعات بتروكيمياوية (جامعة سكيكدة): 13.77

معدل القبول تخصص طيران (جامعة البليدة 1): 13.86

معدل القبول تخصص دكتور في الصيدلة ( تسجيل وطني ): 14.98

معدل القبول تخصص علم الطيران دفع فضائي (جامعة البليدة 1): 14.10

معدل القبول تخصص هندسة معمارية (جامعة قسنطينة 3): 13.63

معدل القبول تخصص دكتور في الطب ( تسجيل وطني ): 15.55

معدل القبول تخصص دكتور في طب الأسنان ( تسجيل وطني ): 15.21

معدل القبول تخصص إلكترونيك (جامعة بومرداس): 14.84

معدل القبول تخصص ـ إلكترونيك –جامعة برج بوعريريج): 11.71

معدل القبول تخصص محروقات (جامعة بومرداس): 14.39

معدل القبول تخصص هندسة صناعية (جامعة تلمسان): 12.00

معدل القبول تخصص محروقات (جامعة ورقلة): 13.05

معدل القبول تخصص إدارة المشاريع و بناء (جامعة قسنطينة 3): 13.50

معدل القبول تخصص عمران (جامعة قسنطينة 3): 13.50

معدل القبول تخصص هندسة صناعية (جامعة وهران 2): 12.05

معدل القبول تخصص نظافة و أمن صناعي (جامعة وهران 2): 12.73

معدل القبول تخصص هندسة معمارية، عمران و مهن المدينة (جامعة تلمسان معهد العلوم و التقنيات التطبيقية): 13.59

معدل القبول تخصص نظافة و أمن صناعي (جامعة باتنة 2): 12.47

معدل القبول تخصص نظافة و أمن (جامعة ورقلة): 12.02

معدل القبول تخصص رياضيات و إعلام آلي (جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين): 13.31

معدل القبول تخصص فيزياء – كيمياء (جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين): 13.00

معدل القبول تخصص رياضيات (جامعة قسنطينة 1): 13.01

معدل القبول تخصص إعلام آلي (جامعة قسنطينة 2): 13.00

معدل القبول تخصص هندسة بيوطبية (جامعة تلمسان): 13.32

معدل القبول تخصص فيزياء (جامعة وهران 1): 13.09

معدل القبول تخصص فيزياء (جامعة أم البواقي): 12.00

معدل القبول تخصص رياضيات (جامعة بجاية): 13.06

معدل القبول تخصص تعدين (جامعة العلوم و التكنولوجيا وهران): 12.05

معدل القبول تخصص تعدين (جامعة عنابة): 12.00

معدل القبول تخصص بصريات و ميكانيك الضبط (جامعة سطيف 1): 12.00

معدل القبول تخصص هندسة المبلمرات (جامعة سطيف 1): 10.81

معدل القبول تخصص بصريات و ميكانيك الدقة (جامعة وهران 1): 13.36

معدل القبول تخصص هندسة النقل (جامعة قسنطينة 1): 12.05

معدل القبول تخصص هندسة المناجم (جامعة عنابة): 12.00

معدل القبول تخصص كهروتقني (جامعة بسكرة): 12.01

معدل القبول تخصص هندسة المناجم (جامعة تبسة): 12.00

معدل القبول تخصص كهروميكانيك (جامعة وهران 2): 12.10

معدل القبول تخصص هندسة ميكانيكية (جامعة قسنطينة 1): 11.85

معدل القبول تخصص كهروتقني (جامعة البليدة 1): 12.30

معدل القبول تخصص جيولوجيا (جامعة عنابة): 12.02

معدل القبول تخصص هندسة ميكانيكية (جامعة قسنطينة 1 معهد العلوم و التقنيات التطبيقية): 12.83

معدل القبول تخصص هندسة الطرائق الصيدلانية (جامعة المدية): 10.98

معدل القبول تخصص علوم فلاحية (جامعة تلمسان معهد العلوم و التقنيات التطبيقية): 12.16

معدل القبول تخصص هندسة الطرائق (جامعة البويرة): 12.55

معدل القبول تخصص علوم مالية و محاسبة (جامعة تيزي وزو): 12.60

معدل القبول تخصص علوم بيولوجية (جامعة خنشلة): 12.00

معدل القبول تخصص ري (جامعة العلوم و التكنولوجيا وهران): 12.00

معدل القبول تخصص ري (جامعة بجاية): 12.04

معدل القبول تخصص ري (جامعة بسكرة): 12.12

معدل القبول تخصص هندسة بحرية (جامعة العلوم و التكنولوجيا وهران): 12.00

معدل القبول تخصص علوم التغذية (جامعة قسنطينة 1): 12.42

معدل القبول تخصص علوم فلاحية (جامعة تلمسان): 12.03

معدل القبول تخصص علوم فلاحية (جامعة ورقلة): 12.01

معدل القبول تخصص علوم فلاحية (جامعة بسكرة): 12.04

معدل القبول تخصص علوم بيولوجية (جامعة الشلف): 12.00

معدل القبول تخصص ري (جامعة البويرة): 12.03

التقديم في المدارس العليا بالجزائر 2023

يتوجب عليك أن تحصل على معدل يساوي أو يفوق المعدل المطلوب في التخصصات المختلفة التي ترغب فيها.

ثم بعد ذلك تقدم طلبك عبر الإنترنت إلى المدرسة والتخصص الذي ترغب فيه.

تذهب إلى الكلية لتقديم الوثائق المطلوبة منك.

بعد ذلك، سيتم قبولك في التخصص الذي قدمت طلبًا له.

ومن الجدير بالذكر أنه يتعين عليك معرفة الرسوم الدارسية الخاصة ب التخصص الذي ترغب فيه بعد تقديمك للمدرسة العليا، من خلال زيارة شؤون الطلاب واستفسارهم.